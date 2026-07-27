炎炎夏日，Tesla车主又迎来了年度重头戏——2026夏日软件更新。根据外媒报道，Tesla已经开始推送最新系统版本，并在官方平台上公布完整更新清单。今次更新不但大幅提升车载AI助手Grok的能力，更将多项核心设定下放到手机App，让日常通勤以至长途出行的体验变得更无缝。以下为大整理点今次更新的4大重点！

Tesla 2026夏日更新推送！Grok AI接管车厢控制 行程规划偏好优先 4大重点车主必看

1. AI助手Grok全面升级：接管车厢控制功能

自去年Tesla引入AI助手Grok以来，不少车主认为它只是一个萤幕上的「聊天机械人」。不过随着今次夏日更新，Grok终于获得了车辆功能的实质控制权。

语音指令全面化：驾驶者现可透过语音指令要求Grok拨打电话、搜寻并播放音乐、调校冷气温度，甚至打开手套箱。

即时车辆设定解答：系统支援透过语音解答有关Tesla车辆设定的问题，真正追上目前主流的智能语音互动体验。

2. 智能导航与精准电量规划

导航系统在今次更新中亦变得更聪明，为车主提供更个人化导航体验：

主动式自动导航：不再局限于屋企、公司或行事历上的地点，系统会主动学习车主的日常驾驶习惯，例如上班途中的学校接送点，或者下班后常去的健身室，并在你输入目的地前主动建议路线。

偏好路线：优先选择车主过往常用的道路，而非单纯以最快路线为预设。

手机预设抵达电量：对于正准备长途旅行的车主来说，绝对是一大喜讯。用户可直接在手机App，预先设定到达目的地时希望剩余的电量，让行程与充电规划在出门上车前已经准备妥当。

3.车厢娱乐大升级：Caraoke变身计分唱K房

车厢娱乐一向是Tesla强项，是次更新带来更具互动性的体验：

Caraoke计分系统：以往只能纯唱的Caraoke功能，终于加入了计分系统（仅限泊车状态下使用）。等待充电或者泊车休息时，可以点播林忆莲的演唱会经典金曲与亲友一较高下，得分记录更会保存在驾驶者档案中。

后排萤幕锁定：针对配备后排萤幕的车款，如最新版Model 3、Model Y，后座乘客依然可以观看影片，但播放内容的控制权将会锁定在前排乘客手中，方便家长管理小朋友的视听娱乐。

4. 手机App功能扩充：无缝管理车身与自驾数据

除了上述功能，今次更新亦将更多自订选项整合至手机App：

分享「自动驾驶」数据：车主可以直接在手机查看并分享行驶里程及连续纪录。

轻松上载自订车身颜色：过往需要使用USB手指才能载入3D车身图案，如今能透过手机App直接上载。Tesla更为此提供了专用的图案库，省却不少繁琐步骤。

更新提醒：

这次2026夏日软件更新目前正分批推送，预计需要几星期时间才能推送至所有车辆。各位车主不妨留意一下手机及车厢内的更新提示，第一时间体验全新的智能驾驶生活！

文：B1807

图：Tesla