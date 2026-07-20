Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Hot Wheels联乘7-Eleven推日产R35 GT-R！便利店涂装战神售7.11美元或再掀抢购潮

汽车
更新时间：12:00 2026-07-20 HKT
发布时间：12:00 2026-07-20 HKT

继去年丰田Toyota Supra掀起抢购潮，Hot Wheels再跟美国7-Eleven合作，带来全新1:64比例——日产Nissan R35 GT-R，由车头至车身两侧，均印上便利店商标及橙、红、绿三色条纹，连定价7.11美元也讲意头。至于能否复制上年抢购热潮仍是未知数，但对于钟情JDM文化或模型车收藏的车迷而言，这部东瀛战神依然值得拥有。

Hot Wheels联乘7-Eleven推日产R35 GT-R！便利店涂装战神售7.11美元或再掀抢购潮

经典R35车型 配Silver Series规格

今次被挑选的JDM代表为2017年的日产Nissan R35 GT-R，属于Hot Wheels旗下级数较高的Silver Series系列，细节位比主线车款丰富，定位未及顶级Red Line Club珍藏款矜贵，不过专属限定包装带有图卡（Art Card），多了一份收藏价值。同系列其他作品包括1932年福特Ford盐湖赛道改装车、1965年Mustang 2+2 Fastback，以及配有尾翼支架同模拟降落伞装置的2006年Pontiac GTO，可见这个系列相当着重车型多样性及细节还原。

7.11美元定价讲意头

这次联乘另一有趣的地方，莫过于定价。官方网上商店将这部车仔定价为7.11美元，与7-Eleven互相呼应，不过有网民反映部分门市标价6.99美元，两者略有出入。无论如何，比起现实中R35 GT-R车价，这部合金车仔绝对是「平民入场劵」。

限量发售一车难求？

7-Eleven跟Mattel旗下Hot Wheels已是连续第2年推出限定车款，车仔于美国7-Eleven、Speedway及Stripes分店限量发售，同时亦在7collection.com网店同步上架，数量有限，售完即止。参考去年深绿色Toyota Supra联乘限定，现时在二手市场（如eBay）的转手价普遍翻倍。若是Hot Wheels收藏家，这部「便利店战神」非入手不可。

售价：7.11美元（约55.7港元）

查询：按此

 

文：B1807

图：Hot Wheels、7-Eleven

 

延伸阅读：Volvo大规模推送Apple Music上车！纯电SUV新作EX60原生预载 合资格车主享3个月免费使用

 

 

最Hit
世界杯2026｜西班牙时隔16年再夺标 十人阿根廷卫冕梦碎
世界杯2026｜西班牙时隔16年再夺标 十人阿根廷卫冕梦碎
足球世界
3小时前
世界杯决赛变全武行 阿根廷成众矢之的？球评轰：耻辱、全队剩美斯有风度
世界杯决赛变全武行 阿根廷成众矢之的？球评轰：耻辱、全队剩美斯有风度
即时国际
2小时前
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
六合彩1亿暑期金多宝｜网民实测靠免费Gemini买「胆拖」真中奖 教一招神级提问增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
时事热话
23小时前
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
阿B钟镇涛21岁女儿钟懿大学毕业 举家赴伦敦见证 近年继承爸爸衣钵入行做明星
影视圈
15小时前
塔斯汀有员工在外卖贴辱骂字句，骂半夜点餐的消费者。
顾客半夜点外卖被贴辱骂字句 塔斯汀赔钱兼炒员工
即时中国
15小时前
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
60岁㓥房阿姐见工要求多多 嫌早拒收银 老板网上公审：香港人唔抵帮
生活百科
2026-07-19 10:30 HKT
72岁曾智华家居意外后脑碰地惊变「独眼龙」 卖股票做眼科手术大呻「条数几重锤」 张文新梁继璋等送祝福｜Juicy叮
72岁曾智华家居意外后脑碰地惊变「独眼龙」 卖股票做眼科手术大呻「条数几重锤」 张文新梁继璋等送祝福｜Juicy叮
时事热话
12小时前
天文台早上发出红色暴雨警告信号
天文台早上9时30分改发黄色暴雨警告信号 是否再发红雨视乎雷雨区发展
社会
1小时前
港人月薪$1.2万+6天工作惹议？失业多月终重投市场 网民反应两极：有工返已经好好 VS 万二蚊点生存？
港人月薪$1.2万+6天工作惹议？失业多月终重投市场 网民反应两极：有工返已经好好 VS 万二蚊点生存？
生活百科
23小时前
世界杯2026｜麦巴比两夺金靴奖史上首人 洛迪夺金球奖
世界杯2026｜麦巴比两夺金靴奖史上首人 洛迪夺金球奖
足球世界
2小时前