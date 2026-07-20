继去年丰田Toyota Supra掀起抢购潮，Hot Wheels再跟美国7-Eleven合作，带来全新1:64比例——日产Nissan R35 GT-R，由车头至车身两侧，均印上便利店商标及橙、红、绿三色条纹，连定价7.11美元也讲意头。至于能否复制上年抢购热潮仍是未知数，但对于钟情JDM文化或模型车收藏的车迷而言，这部东瀛战神依然值得拥有。

Hot Wheels联乘7-Eleven推日产R35 GT-R！便利店涂装战神售7.11美元或再掀抢购潮

经典R35车型 配Silver Series规格

今次被挑选的JDM代表为2017年的日产Nissan R35 GT-R，属于Hot Wheels旗下级数较高的Silver Series系列，细节位比主线车款丰富，定位未及顶级Red Line Club珍藏款矜贵，不过专属限定包装带有图卡（Art Card），多了一份收藏价值。同系列其他作品包括1932年福特Ford盐湖赛道改装车、1965年Mustang 2+2 Fastback，以及配有尾翼支架同模拟降落伞装置的2006年Pontiac GTO，可见这个系列相当着重车型多样性及细节还原。

7.11美元定价讲意头

这次联乘另一有趣的地方，莫过于定价。官方网上商店将这部车仔定价为7.11美元，与7-Eleven互相呼应，不过有网民反映部分门市标价6.99美元，两者略有出入。无论如何，比起现实中R35 GT-R车价，这部合金车仔绝对是「平民入场劵」。

限量发售一车难求？

7-Eleven跟Mattel旗下Hot Wheels已是连续第2年推出限定车款，车仔于美国7-Eleven、Speedway及Stripes分店限量发售，同时亦在7collection.com网店同步上架，数量有限，售完即止。参考去年深绿色Toyota Supra联乘限定，现时在二手市场（如eBay）的转手价普遍翻倍。若是Hot Wheels收藏家，这部「便利店战神」非入手不可。

售价：7.11美元（约55.7港元）

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文：B1807

图：Hot Wheels、7-Eleven