红旗Hongqi太古城五千呎品牌旗舰体验中心开幕｜率先推出SUV电动车旗舰E-HS9及中型EHS5 超豪华金葵花红旗国雅与红旗L5首展

中国顶尖豪华汽车品牌红旗（Hongqi）正式登陆香港，官方总代理是锦龙汽车集团。座落港岛东太古城的全新红旗品牌体验中心，昨天（7月9日）盛大开幕，两款率先到港销售的右軚纯电SUV，包括旗舰6座E-HS9与中型5座EHS5，活动上同步展出，意向价分别是$998,800起和$399,000起。文、图：sammy

红旗Hongqi太古城五千呎品牌旗舰体验中心开幕：了解品牌传奇故事 感受东方高端实力

全新红旗香港体验中心占地逾5,000平方呎，旗舰店空间宽敞舒适，装潢设计融合了品牌的东方豪华格调与现代科技感。同时，店内特设「红旗历史墙」及专属「金葵花展示区」，其中后者展出两款红旗超豪华车型，包括「国雅」和全球限量100部的顶级收藏车「红旗 L5」。出席典礼嘉宾涵盖中港两地政商界人士，场面气氛热闹，而中国第一汽车集团进出口有限公司东南亚大区总王尧，联同锦龙汽车集团董事长麦庆德，携手为旗舰店开幕剪彩。

率先推出两款红旗Hongqi纯电SUV电动车：旗舰6座E-HS9极致奢华 双马达四驱637hp马力

红旗E-HS9豪华纯电旗舰SUV体型庞大，长阔高尺码达5,209 x 2,010 x 1,731mm，轴距3,110mm，率先输港为2+2+2的6座位版本，意向价$998,800起，首批新车七月底陆续交付。新车造型端庄稳重，车前飞瀑式格栅搭配智能矩阵式LED大灯，极具辨识度，并采用21吋多幅式铝合金轮圈。除了黑、白、蓝，车身颜色还有白衬黑顶共四种选择。车厢布局尊贵奢华，大6座空间宽敞舒适，中排两张独立电动大班椅具备通风及按摩功能。标准配置还有8.88吋数码仪表板、双15.6吋2K解像度触控中央显示屏及驾驶席屏幕、智能4区恒温冷气、特大全景天幕连电动遮阳帘、16扬声器Bose环绕音响系统支援Apple CarPlay及Android Auto、第三排椅背电折功能、360度环视镜头及ADAS智能驾驶安全辅助系统。

动力方面，搭载宁德时代120kWh三元锂电池与前后马达，智能电动四驱的E-HS9拥有637hp马力和710Nm扭力，0-100km/h加速可于5.5秒完成，WLTP续航力548km，兼且标配可调式气压悬挂系统。新车最高支援DC 140kW直流快充，48分钟可补充10%至80%电量。

率先推出两款红旗Hongqi纯电SUV电动车：中型5座EHS5实用舒适 后驱版意向价$399,000起

定位中型5座纯电SUV的EHS5车长4.75米、阔1.9米和高1.64米，里外设计走时尚轻奢简约路线，迎合年轻人与家庭客。车厢空间阔大开扬，后座脚位尤其充裕，展车设备包括触控中央大屏幕、全景式天窗、双区恒温冷气、Apple CarPlay及Android Auto功能、360泊车镜头、以及采用19吋合金轮圈等。可掌握的动力规格资料暂时有限，只知续航力达550km。代理首先推出是后驱版，意向价$399,000起。双马达四驱版稍后也会引入，惟现阶段未透露意向价。