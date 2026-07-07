购买新车究竟选择大萤幕还是实体按键？这个问题近年在车坛引发连场风波。由权威机构J.D. Power最新一份美国新车质素调查发现，新车几乎在所有范畴都有所进步，唯独车载资讯娱乐系统不进反退，成为车主投诉重灾区。究竟大萤幕为何会由卖点变成众矢之的？车厂又如何急忙煞车，重新加入实体按键？

新车大萤幕沦为投诉重灾区？权威调查指实体键消失引发安全隐忧 Android Auto、Apple CarPlay断线成公敌

每百辆新车44辆出问题

根据市场调查机构J.D. Power最新发布的2026美国新车质素调查（2026 US Initial Quality Study），有几项数据值得留意：

平均每100辆大众市场新车中，就有高达44.4辆的车载资讯娱乐系统遭到车主投诉。

其中6.1辆属于纯粹连线故障，包括蓝牙及WiFi连接问题。

而Apple CarPlay与Android Auto的无线连线、频繁死机及断线问题则占了3.8辆，成为整个投诉榜的「头号公敌」。

手机与车载系统更新不对称

J.D. Power汽车评测专家Frank Hanley一针见血指出，问题核心在于科技更新速度严重不对称。手机巨头Apple、Google等操作系统动辄每月进行更新；但车厂的软件与引擎、煞车、冷气等硬件深度绑定，随便一次更新验证都需要耗时数月甚至以年计。结果就是手机天天进步，车载系统却日益落后，导致车主每天开车都要忍受两者连不上的困扰。

实体按键消失 迫使驾驶者盲摸

除了连接问题，车主抱怨最多的，还有车厂为了追求科技感及美学，将空调温度、风量、座椅加热，甚至倒后镜调整等功能，全部隐藏在一层又一层的触控选单之中。

这种设计最大问题在于，摧毁了驾驶者数十年来依靠「肌肉记忆」操作的安全习惯。以前伸手就能触及的按键，现在必须在高速行驶期间，目不转睛地盯着萤幕慢慢寻找再点选，才能关掉冷气。

「车厂强迫我们使用大到如同平板电脑的萤幕，这简直是种退步。没有实体按键，最基本的操作都会分散驾驶注意力。我们买的是一辆车，而不是一部固定在軚盘后面的iPad。」——调查受访车主心声

调查数据证实了这个隐忧的严重性，在所有投诉「设计导致驾驶分心」的新车主当中，高达46%直指元凶就是那块大尺寸触控萤幕。

车厂集体「认错」回归实体键

福士（Volkswagen）CEO早前表明，未来新车设计保留更多实体控制键。

现代（Hyundai）设计高层坦言将所有功能塞进触控萤幕做法令人困扰。

面对排山倒海的投诉与安全疑虑，全球车厂终于无法坐视不理，掀起了一场「拨乱反正」运动：

福士汽车（Volkswagen）CEO早前公开表明，未来新车设计保留更多实体控制键是「不可妥协」的原则。

现代汽车（Hyundai）设计高层也坦言，将所有功能全数塞进触控萤幕的做法，「真的很令人困扰」。

除了市场反弹，法规压力也是一大推手。欧洲新车安全评鉴协会（Euro NCAP）放出风声，未来新车若想取得五星安全评级，指挥灯、水拨、警示灯及基本空调等关键功能，必须配备实体按键或拨杆，不能完全依赖触控操作。

最讽刺赢家：杯架

调查中最受车主好评的配备竟然是杯架设计。

最令人啼笑皆非的是，今年调查中最受车主好评、满意度升幅最大的配备，竟然不是任何自动驾驶辅助功能，而是最平凡的杯架设计。车厂仅仅是改动杯架位置，并将空间加大至能容纳各种保温瓶，就已经赢得极佳口碑。

参考来源：J.D. Power 2026 US Initial Quality Study

文：B1807

图：J.D. Power、福士汽车、现代汽车、丰田