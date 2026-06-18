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红旗HongQi E-HS9国产旗舰SUV电动车香港开售│超豪6座120kWh双马达四驱637ps马力 WLTP续航力548km 意向价99.88万元起

汽车
更新时间：09:00 2026-06-18 HKT
发布时间：09:00 2026-06-18 HKT

期待已久的尊尚级国产车品牌「红旗HongQi」正式落户香港，由锦龙汽车集团代理，首款右軚版E-HS9旗舰级纯电6/7座位SUV正式开售，意向价99.88万元起，新车即日至6月22日(一)在亚洲国际博览馆举行的「2026国际汽车及供应链博览会(香港)」公开首展。    文、图：DP

红旗HongQi E-HS9旗舰SUV电动车香港开售│锦龙汽车集团代理 6座版打头阵

红旗E-HS9是一款巨型旗舰级SUV，车长5.2米、阔2米，轴距3.11米，首先来港发售是6座版本，中排配有两张电控大班椅连通风及按摩功能，装潢十分豪华，标准配有双连式15.6吋2K解像度中控触屏及副驾席屏幕，还有16喇叭Bose音响、4区恒温冷气、天幕玻璃顶、第三排电动折合功能等。
    车子搭载宁德时代120kWh三元锂电及前后马达四驱，输出高达637ps马力和710Nm扭力，0至100km/h仅5.5秒，WLTP续航力548km，主控式空气悬挂系统、21吋𫐉、ADAS智能驾驶安全辅助系统及360度镜头等一应俱全。全新E-HS9即日至至6月22日(一)在亚洲国际博览馆举行的「2026国际汽车及供应链博览会(香港)」公开首展，代理已在太古城中心开设了香港首间红旗专店，据知首批新车可于今年第三季交付。

  • 红旗HongQi E-HS9规格
  • 传动：120kWh锂电+双马达，四驱
  • 马力/扭力：637ps/710Nm
  • 0至100km/h：5.5秒
  • 续航力：548km(WLTP)
  • 尺码：5,209 x 2,010 x 1,731mm
  • 售价：$998,800起(意向价)
  • 查询：2119 4889 

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