红旗HongQi E-HS9国产旗舰SUV电动车香港开售│超豪6座120kWh双马达四驱637ps马力 WLTP续航力548km 意向价99.88万元起

期待已久的尊尚级国产车品牌「红旗HongQi」正式落户香港，由锦龙汽车集团代理，首款右軚版E-HS9旗舰级纯电6/7座位SUV正式开售，意向价99.88万元起，新车即日至6月22日(一)在亚洲国际博览馆举行的「2026国际汽车及供应链博览会(香港)」公开首展。 文、图：DP

红旗HongQi E-HS9旗舰SUV电动车香港开售│锦龙汽车集团代理 6座版打头阵

红旗E-HS9是一款巨型旗舰级SUV，车长5.2米、阔2米，轴距3.11米，首先来港发售是6座版本，中排配有两张电控大班椅连通风及按摩功能，装潢十分豪华，标准配有双连式15.6吋2K解像度中控触屏及副驾席屏幕，还有16喇叭Bose音响、4区恒温冷气、天幕玻璃顶、第三排电动折合功能等。

车子搭载宁德时代120kWh三元锂电及前后马达四驱，输出高达637ps马力和710Nm扭力，0至100km/h仅5.5秒，WLTP续航力548km，主控式空气悬挂系统、21吋𫐉、ADAS智能驾驶安全辅助系统及360度镜头等一应俱全。全新E-HS9即日至至6月22日(一)在亚洲国际博览馆举行的「2026国际汽车及供应链博览会(香港)」公开首展，代理已在太古城中心开设了香港首间红旗专店，据知首批新车可于今年第三季交付。