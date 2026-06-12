全新大改款日产Nissan Elgrand ePower香港预览十天│2027款豪华MPV七人车 1.5T混能双马达四驱 油耗18km/L 意向价88万元以下

日产(Nissan)香港代理合诚汽车今天(6月11日)中午在尖沙咀圆方商场，替全新大改款Nissan Elgrand ePower举行大型预览会，香港成为新车在日本以外的全球首个海外销售市场。2027年款Elgrand ePower配备1.5 Turbo增程引擎及双马达e-4orce四驱，平均油耗18km/L。由于新车在日本仍未开售，首批香港版预计12月到港，连税意向价88万元以下，目标对手是丰田Alphard 2.5 HEV(约110万元起)。 文、图：DP

全新日产Nissan Elgrand ePower豪华MPV七人车香港预览│香港成为全球首个海外销售市场

日产Nissan全新第四代2027年款Elgrand ePower自去年10月在日本东京车展Japan Mobility Show发表之后，要到今年夏季(7月)才在当地开售，今次厂方隆重其事把新车率先运来香港公开预览，并成为全球首个海外销售市场，可见日产对香港市场的重视。专程来港出席发布会的Elgrand车系首席产品专家中村智志(Toshiyuki Nakamura)表示，新车以Limited-less Grand Tourer为口号，设计以日本传统木工技术Kumiko为灵感(方格子鬼面罩及车灯)，并应用全新第三代ePower混能系统，而且首次配上e-4orce双马达四驱，以及智能电子避震，豪华舒适驾乘感受据讲相比上代有大幅进步。

首次应用的全新第三代ePower系统，包括1.5公升直三Turbo(ZR15DDTe)增程引擎、2.1kWh锂电及前后马达e-4Force四驱，传动系统跟同厂X-Trail ePower相似，综合输出逾340ps马力及500Nm扭力，平均油耗约18km/L，不过香港出口版实际规格数据，仍有待官方公布作实。

全新日产Nissan Elgrand ePower豪华MPV七人车香港预览│一连10天圆方商场首展 首批12月到港

现场所见全新Nissan Elgrand ePower体积比上代巨型，尺码为4,995 x 1,895 x 1,965mm，轴距3,000mm，原车配有双电趟门及电尾门，据知香港版将配备玻璃顶、前排及中排冷暖通风座椅，设备相比今次预展的日本版更丰富高级。中排大班椅为半手动格式(手控前后移动)，尾排则可向左右两边折起，扩充尾箱空间。一体式数码表板由两个14.3吋屏组成，中控台下方设有一整排波档掣及实体快捷键，简约仿木纹装潢跟同厂Ariya电动车相似。

代理表示由于Elgrand ePower尚未在日本开售，所以未能提供香港版详尽规格资料，暂时知道首批最快12月抵港，意向价低于HK$880,000。新车即日起至6月21日(日)在尖沙咀圆方商场公开首展。另外，代理透露新改良版Serena ePower混能8人车已经到港，暂定8月正式开售，早鸟意向价HK$349,000。