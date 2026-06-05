全新上汽MG S9 PHEV插电混能7座SUV本地首试｜前驱PHEV搭载1.5T增压引擎299ps马力 WLTP续航力逾1,000km 意向价38万元起

电动私家车「一换一」计划4月起终结后，油电Hybrid混能车起而代之，成为了兵家必争新战场。上汽MG代理富利堡集团刚引入了全新MG S9 PHEV，前驱7座位SUV搭载智慧插电式混能系统与电子双油泵，总马力与扭力输出299ps和390Nm，纯电模式可行100km，WLTP综合续航力超过1,000公里。新车将在6月18至22日举行的2026国际汽车博览会（香港）上展出，意向价约38万港元，预期9月开始交付。 文、图：sammy

插电混能七座SUV上汽MG S9 PHEV试驾：本地市场选择稀少 硬朗型态霸气十足

过往，油电Hybrid混能车被视为过度性产品，插电混能PHEV因售价不便宜，更一直坐着冷板凳。然而，挟住「天时、时利、人和」优势，可油可电的插电式混能车终飞上了枝头，但能否变成凤凰，仍有待时间考验。目前，市场上的7座位PHEV SUV选择稀少，上汽MGS9是其中之一。新车的长阔高尺码是4,983 x 1,967 x 1,786mm，轴距2,835mm，体型魁梧健硕。衬托大型网纹面罩、菱角分明线条与20吋合金巨输，予人霸气锋利观感。硬派SUV配备LED头灯与日行灯、贯穿式尾灯、车顶行李架、高置扰流器煞车灯及左右双出银饰排气喉，彰显运动型态。稍为挑剔是C柱位置的银饰片，似乎有点儿格格不入。除了试车的银色，车身还有黑、白、绿、灰4种选择。

插电混能七座SUV上汽MG S9 PHEV试驾：3排空间实用 标配设备丰富

车厢豪华优雅，布局是典型时下国产新能源车的设计风格。前排驾驶与乘客席由T形中控台分隔，马鞍下方可放置物品，并设有USB充电和12V 120W电源连接。3排7座位以2+3+2形式排列，空间实用充足。原厂皮座椅贴服舒适，电动前座具备加热、通风及按摩功能，驾驶席附记忆设定。值得一提，按摩系统有多种模式选择，下下到位真材实料，绝非隔靴搔痒。三幅平底式皮軚环握感良好，3与9点位置的快捷星键可预设不同功能。其余丰富配置还有感应电尾门、双12.3吋数码仪表板与触控中屏、无线Apple CarPlay与Andriod Auto及蓝牙连接、手机无线充电、气氛灯、全景式天窗、三区恒温冷气连PM2.5过滤、12喇叭BOSE音响、540度泊车镜头、7气袋及全套MG Pilot行车辅助安全系统。收折中座椅背，后排乘客可沿寛阔通道上落车。第三排尾座空间不算局促，惟坐垫太贴近地台，「蹲姿」难免影响舒适度。标准7座位下，行李箱容量是332升，折叠后座与中座，可分别扩大到1,026升和2,093升。

插电混能七座SUV上汽MG S9 PHEV试驾：动力充沛灵活转向 EV纯电可行100公里

插电式混能系统由专用1.5T涡轮增压引擎、前驱马达及24.7kWh磷酸铁锂电组成，搭载单速式波箱与电子双油泵，总马力299ps，扭力390Nm，0-100km/h加速9.6秒，极速200km/h。EV纯电模式的WLTP续航里程可达100km，转至HEV智慧混动，续航力可轻松突破1,000公里，而根据厂方资料，综合耗油量为0.8L/100km，数字相当亮丽。新车最高支援AC 11kW充电功率，DC直流快充则没有交代，但具备V2L对外放电功能。透过车内圆形旋钮器，可切换Eco、Normal、Sport和Individual不同驾驶模式，能量回收也画分轻、中、强3级。纵使体型庞大兼且重量高达2,160kg，驾驶MGS9 PHEV没丝毫笨顿感，走在石澳一带的蜿蜒曲折弯路上，巨无霸的转向反应出奇敏快精准，淡定从容程度俨如中型SUV，完全无压力。肆意弯中发力提速，马步扎实沉稳，富有驾驶乐趣。动力输出不能说强杆，胜在充沛连贯，日常使用合格称职，行车感惬意舒适。唯独引擎介入驱动声浪颇明显，车厢隔音存在改善空间。