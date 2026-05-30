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东风汽车Dong Feng全新葵涌售后服务中心开幕｜提升客户体验 助推香港电动车普及化

汽车
更新时间：20:20 2026-05-30 HKT
发布时间：20:20 2026-05-30 HKT

全新东风汽车(Dong Feng)葵涌售后服务中心昨日（5月29日）正式投入服务，该中心的落成标志著东风汽车在香港市场的发展迈向新里程，全面提升本地售后服务的软硬件配套之余，并彰显品牌推动电动车普及化的坚定决心。文：sammy、图：Dong Feng

东风汽车Dong Feng全新葵涌售后服务中心开幕：实践社会责任与长期承诺 积极推动绿色出行

近年，东风汽车在香港市场表现亮眼，为配合业务日益增长和实践提升客户体验之承诺，品牌选址交通便利的葵涌核心地段建立全新售后服务中心。全新中心占地面积逾8,000尺，内里配备先进检测设备、原厂标准维修系统，以及经过严格培训的专业技术团队，务求为每位东风车主提供最完善和优质的售后服务体验。
    出席新中心开幕礼的香港航运界立法会议员林铭锋表示，一直高度关注香港运输业的转型与可持续发展。特区政府近年积极推动绿色运输，并订下2050年前实现车辆零排放及碳中和的宏伟目标；要实现这个蓝图，除了政策引导，更需要像东风汽车这样的国家级汽车品牌，以及充满干劲的香港本地团队共同努力。
    东风汽车香港总代理东腾车业董事刘佐煌强调，真正决定一个品牌能否长远发展，从来不只是销量，而是售后服务、用户体验，以及品牌对社会的责任。他补充，东风汽车在2026年首季取得鼓舞成绩，单一车型跃升香港新能源市场销量第3位，品牌整体排名全港第5，累计交付新车超过1,200辆。佳绩不只是数字上的突破，更代表越来越多香港家庭信任东风，反映新能源转型步伐正加速前进。今天，葵涌售后服务中心正式启用，岂只是新增一个服务据点，更是东风汽车对香港市场的长期承诺。

  • 东风汽车葵涌售后服务中心
  • 地点：葵涌大连排道152-160号金龙工业中心第一座地下A室
  • 营业时间：上午 9 时至晚上6 时
  • 查询：3705 0192
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