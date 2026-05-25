现代Hyundai投入世界杯狂热！足球主题套件免费下载 Boston Dynamics机械人Altas施展球技

随着美加墨世界杯2026下月中旬揭幕，身为大会唯一汽车品牌合作伙伴的现代汽车Hyundai，当然要将这份足球激情与狂热延伸到旗下数码座舱，一如早前Pokémon主题套件，车主只要透过ccNC车载资讯娱乐系统下载更新，即可套用全新世界杯主题，在中控荧幕看到Boston Dynamics机械人Atlas及机械狗Spot一展球技。

现代Hyundai投入世界杯狂热！足球主题套件免费下载 Boston Dynamics机械人+机械狗惊喜现身

现代汽车Hyundai表示这次推出「 2026 F IFA世界杯主题套件」，是其「Next Starts Now」全球推广活动重要一环，安装主题套件后，数码仪表板及中控萤幕即迎来焕然一新的视觉风格，操作介面加入大量足球元素，导航萤幕也会换成世界杯动态设计，营造犹如身处球场的气氛。

机械人Atlas+机械狗Spot惊喜现身

最惊喜的地方是，主题不只一味出现足球，还有Hyundai旗下Boston Dynamics的明星机械人Atlas及机械狗Spot，而且每次启动车辆或熄匙，萤幕均会播放Altas及Spot迎接及欢送动画。在日常行车过程中，它们也会随机出现在特定的导航画面上，为旅程增添惊喜乐趣。

车辆启动与熄匙时，机械人会演出欢迎、告别动画。

导航画面会突然出现机械人元素，为旅程增添惊喜。

适用车型IONIQ 5、IONIQ 9榜上有名

这项免费更新已率先开放给美国、加拿大、欧洲及韩国等市场的车主下载。不过，并非Hyundai旗下所有车款都能参与这次「足球派对」。在纯电动车（EV）阵容中，更新仅针对热门IONIQ 5及全新SUV旗舰IONIQ 9，令人意外的是IONIQ 6完全排除在外，相信跟这款车型退出美国市场有关。此外，氢燃料车NEXO同样获得更新，还有部分燃油车及混燃车包括Palisade、Tucson及Santa Fe，亦可一齐迎接足球盛事。

适用车型

电动车：IONIQ 5、IONIQ 9、NEXO（氢燃料）

其他车型：Palisade、Tucson、Santa Fe

文：B1807

图：Hyundai