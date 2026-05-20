小鹏XPENG G6 Air｜全新功能 自动泊车及离车摇控泊车｜早鸟优惠价$319,900起

小鹏汽车香港XPENG引入全新纯电智能 SUV G6 Air，新车将于5 月 23 至 25 日）在XPENG小鹏全线陈列室展出。G6 Air属G6车系新成员，早鸟优惠价$319,900起（连首次登记税）。

文：Samuel 图：XPENG

12分钟充电八成 宽敞车厢 设备升级

全新G6 Air的卖点多多，从动力配置、设备及车厢布局都是焦点。首先，新车采用全域800V Xpower高压平台，搭载 68.5 kWh液冷恒温无热扩散磷酸铁锂5C 电池组。直流充电功率高达382 kW，由10%至80%充电时间约需12分钟，续航力达到480 km WLTP，绝对可以满足日常出行需要。动力方面提供252 ps 马力及440 Nm峰值扭力，由0-100 km/h需6.9秒，属后轮驱动格式。

车厢布局方面，五座位SUV布局，新车车厢设备全面升级，配备全景玻璃天窗，附有隔热及防紫外光涂层，让车厢空间更感开扬之余，亦可阻隔阳光。前排两座椅配备3段加热及3段通风功能，全面提升舒适度。另外，配备3段加热的 Microfiber軚盘，寒冬开车亦感温暖。娱乐系统方面，车内配置 15.6 吋中控屏幕及 10.25 吋电子仪表板，并搭载 XOPERA 7.1.4 全景声音响系统（18 喇叭），为全车乘客带来媲美剧院级的听觉享受。

自动泊车 离车摇控泊车 大湾区驾驶全支援

全新G6 Air采用前后一体式铝压铸车架以及电池车身一体化 (CIB) 技术，使扭转刚度高达41,600Nm/deg，为驾乘者提供极致的主被动安全保障。此外，作为全港唯一具备遥控泊车功能的SUV，G6 Air 将提供智能出行巧能。标准配备包括「自动泊车」及「离车遥控泊车」系统，只需锁定目标车位，即使在没有地线的停车区，系统亦能精准自动泊入，而当中难度较高的S位及L位亦可轻松泊入。针对香港常见的狭窄路段，新车更支援「一键倒车」功能，配合3D透明底盘及窄路影像辅助，轻松化解复杂路况，为驾驶者带来安全又省心的体验。

厂方为新车提供首5年或12万公里整车保用（以先到期者作准）。针对电动车核心部件，小鹏更特别提供「电池终身保」及业界领先的「大湾区联保」服务*，全面免除车主北上大湾区驾驶的后顾之忧，提供跨境无缝的强大售后支援。车主可以终生免费使用XPENG App及系统数据流量，透过Over-the-air（OTA）软件升级服务，无须到店实体升级。此外，为让更多香港车迷能轻松体验 G6 Air 的非凡魅力，我们特别推出「Circle」4年月供计划，每月供款低至 $3,727¹，即可轻松展开智能纯电生活。

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