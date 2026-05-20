旗舰级SUV国产车 腾势Denza B8七座版试驾│PHEV插电混能748ps马力 加速力惊人 3.2吨车身豪华霸气十足

比亚迪(BYD)旗下豪华车品牌腾势(Denza)，去年在港推出豪华七人车Denza D9大受欢之后，2026年再接再励引入两款豪华PHEV插电混能四驱车，包括今年初推出的Denza B5，以及今次试驾的旗舰级Denza B8，是一款6或7座巨型全天候四驱越野车，车价$829,000起，成为本地最昂贵国产SUV车型。(试车影片连结：按此) 文、图：DP

腾势Denza B8旗舰级SUV四驱车试驾│右軚版全球同步发行

全新Denza B8即是内地市场「方程豹─豹8」，正如今年初在港开售的Denza B5(方程豹─豹5)一样，海外出口版一律纳入Denza豪华车品牌旗下，而右軚版Denza B8最近同步在澳洲、香港及东南亚等发行，香港版分开今次试驾的标准7座版，以及顶级6座版两款，车价分别为HK$829,000及HK$899,000，暂时是市场上最昂贵国产SUV。

现场看Denza B8体积颇为巨型，车长5.2米、阔2米、高1.9米，轴距2.9米，卖相非常霸气硬朗，有点像放大版Denza B5。车身四周同样设有硬派越野车常见的保护胶边，车尾后备胎、脚踏及行李架等，原车配用20吋胎𫐉。

车厢包装更高级豪华，三排7座位以2+3+2安排，全部均是电控调校，尾排坐两名成人也够阔落，前排及中排均有冷暖通风及电动折合功能。其他如18喇叭800W法国Devialet音响、雪柜(冷暖功能)、玻璃顶、360度镜头，ADAS驾驶辅助及安全系统等齐备。顶级6座版则多了全车Nappa真皮座椅，中排变为两张独立电控大班椅(连按摩功能)。(试车影片连结：按此)

腾势Denza B8旗舰级SUV四驱车试驾│3.3吨SUV加速力量惊人

Denza B8应用DMO(Dual Mode Offroad)双模式越野电动车专用平台，以36.8kWh刀片锂电池及双马达四驱为基础，2公升Turbo汽油引擎则作为增程发电及高速巡航直驱用途。综合马力748ps、扭力760Nm，0至100km/h加速4.8秒，NEDC综合续航力1,040km(纯电模式115km)，满电满油平均油耗低至2L/100km。车子支援120kW DC快速充电，同时具有V2L对外放电功能。

原车配有「云辇DiSus-P」油压式主控悬挂系统，驾驶模式多达16种选择(包括沙泥地，雪地、岩石等)，对应所有爬山越野情况，涉水深度890mm。标准7座版配有后轴机械差速锁，顶级6座版则有前后差速锁，两者也设有爬山专用低速波箱(Low Range)配置。车身重量高达3,290kg，不过拖载力可达3.5吨。

这辆B8虽然高身庞大，而且车重逾3.2吨，但开起来是意想不到的轻快，因为它本质是一辆强力电动车，扭力随传随到，加速体感几乎劲过所有标榜高性能的SUV。市区行车或公路70至80km/h巡航宁静舒服，不过由于它采用传统四驱车的阵式车架，辗过公路接驳位或路面不平起伏，会有一点震动传入车厢。「云辇-P」油压悬挂吸震效果不及双腔空气悬挂那么舒服，毕竟它是一部对应全天候路况的越野车。

跑一转石澳道，启动Sport模式，加速反应更爽快，踩尽电门发力，推背脊力量颇惊人，好像一辆重型坦克车疯狂向前冲，幸好煞车系统信心十足。即使没有四轮转向，以大型SUV来说攻弯抹角一点也不「论尽」，但它始终不是一辆跑车或跑格SUV，軚盘转向比率并不快，加上高车身、厚轮胎，催逼它去转弯会感到那种庞大重量惯性，车身虽然没大幅倾侧(主控悬挂出手相助)，但轮胎会很易突破抓地力极限而呱呱大叫，感觉不爽！

总括来说，Denza B8是一辆霸气十足、豪华绝顶的旗舰级SUV，穿州过省公路巡航感觉一流，但香港地方狭窄，没有空间给它发挥所长。90万元买辆国产车好像非常之贵，不过同级欧日SUV旗舰对手动辄贵上两、三倍。建议大家亲身去专店参观或试驾这辆Denza B8，感受一下时下顶级国产豪华车科技和气派。 (试车影片连结：按此)