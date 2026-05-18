泊车不入表掀街头骂战 懒理苦衷手机拍片当武器 对与错点判断？

泊位不入表 罪大恶极？（Samuel）

道路日常中，找咪表位令人最火滚，当你见到有咪表位不能泊进去，就更加令人火滚。近日最多人谈论的，是一辆名贵MPV泊进表位后，司机打开窗同一位拍摄者在理论。从影片中得知，有人不满名贵MPV泊进表位后，司机没有在合理时间内入表，而片中名贵MPV司机亦承认没有入表，更表示可以报警处理。

泊车不入表引发骂战 小事一宗随时变网络公审

道路日常中，找咪表位令人最火滚，当你见到有咪表位不能泊进去，就更加令人火滚。

开的士的车友「拍晒枱」称最憎呢一类司机，特别是开揾食车行业的车友，经常因这一类人而泊不到表位，所以连食饭也要在车上搞掂。

泊位不入表 罪大恶极？

车友聚会中谈及此热话，开的士的车友「拍晒枱」称最憎呢一类司机，特别是开揾食车行业的车友，经常因这一类人而泊不到表位，所以连食饭也要在车上搞掂。不过另一位开私家车的车友对此事却有另一睇法，因为他试过一次泊表位后，发现八达通无钱，而坐在乘客位的太太八达通亦没有余额，于是太太走去附近7仔增值，就在这一刻，有人拍窗！这位不是执法人员，而是态度有点差劣的男士大声说：「你系咪泊位呀，泊位就入表啦！」

车友面对如此态度的人，血压即时急升！然后双方就开始骂战，之后更报警！而就在此刻，车友的太太返回来入表，同时警察亦到场，事件才平息了！最值得深思的，是当大家见到某段影片时，只系「沉醉」在最Juicy那一段，然后就主观地作出判断。其实全段影片的「起承转合」是甚么？片中各人在影片以外发生了甚么事？其实我们都不知道。就以上述事件为例，真的「有咁啱得咁桥」车友两夫妇八达通都无钱，但就因为另一位想泊位的司机来问罪，大家都因为态度问题而争执，结果只属小事一宗，若事无大小都放上网「公审」！对与错大家自行判断，反正这种手段已成为了生活日常！