共享的士手机租赁新平台 时租$65│黄蜂集团GoSwap共享汽车平台与BigBoss Taxi战略合作 首创手机解锁时租的士

黄蜂集团旗下「GoSwap共享汽车」今午（5月15日）举行发布会，宣布推出全港首个「手机解锁时租的士」平台，并率先与的士车队BigBoss Taxi达成战略合作，把共享汽车技术融入传统的士服务，推动行业数码化转型及回应职场生态需求。首阶段将有5部AION Y Plus电动的士上架平台，租金按每小时$65计费。文、图：sammy

GoSwap与BigBoss Taxi携手推出的士共享平台：出席嘉宾包括黄蜂集团策略投资者林溢欣(右4)、立法会交通事务委员会主席及 立法会议员陈恒镔议员, BBS, JP (左3)、BigBoss Taxi首席营运官赵晋炜(右3)、普康(亚洲)医疗仪器有限公司创办人及董事刘振国(左1)等。

GoSwap与BigBoss Taxi携手推出的士共享平台：活动邀请不同界别人士参与见证

GoSwap与BigBoss Taxi携手推出的士共享平台：合资格用户可像使用共享单车般，透过应用程式24小时预订及解锁车辆，简单按时租用电动的士。

黄蜂集团策略投资者林溢欣及BigBoss Taxi首席营运官赵晋炜，先后在「GoSwap手机解锁时租的士」记招发言，介绍共享新平台服务内容与详情。出席活动嘉宾还有香港运输署高级运输主任曾凤婷、立法会议员陈恒镔、香港生产力促进局智慧城市部总经理王晓冬、香港互动市务商会创会会长和香港资讯科技商会荣誉会长方保侨先生等。

GoSwap与BigBoss Taxi携手推出的士共享平台：弹性工时吸引年轻新血 首批5部AION Y Plus电的投入服务

运输署数据显示，40岁以下持有有效的士驾照人数在短短几年间增长54%至1.82万人，反映不少人士对行业存在兴趣。这次GoSwap与BigBoss Taxi战略结盟，可让合资格的持牌人士像使用共享单车般，透过应用程式24小时预订及解锁车辆，简单按时租用电动的士。用户不受长期租约限制、无需亲临柜枱签署文件，达致「按小时计费、手机即租即开」的灵活模式。黄蜂集团策略投资者林溢欣强调，创新合作把共享汽车模式融入的士业，以科技提升车辆使用效率、降低司机入行门槛，并积极配合政府推动的士业现代化发展。

这个「随时开工，赚够收工」的全新共享的士营运模式，正好迎合弹性工时潮流，不仅有助吸引年轻新血入行，实现灵活工作自主人生，更是香港智慧出行基建的重要里程碑。他补充，全球共享出行市场以17.3%的年复合增长率扩张，预计2031年达到9,017亿美元，而黄蜂集团未来三年，将计划投入近9千万元于智慧出行领域。BigBoss Taxi首席营运官赵晋炜指出，车队一直致力于数码化转型，期待与GoSwap合作能进一步提升营运及管理效率，为行业注入新动力。首阶段的AION Y Plus只是开始，随后将有更多不同型号上架，目标是2027年底前让BigBoss Taxi旗下50%电动车接入GoSwap平台。

「手机解锁时租的士」平台涵盖手机解锁及车辆控制等功能，用户透过应用程式可24小时预订及解锁车辆。现时租用还可免费享用「租车连车位」计划内停车场闲置的时租车位，而于三个月推广期内，Asgard EV超级充电站将提供免费充电服务。至于现有5个取车还车点，分别位于旺角、牛头角、荃湾、天水围及长沙湾。

第二阶段期待车辆规模扩展至500部，覆盖范围延伸至港九新界，并推出「A点取车、B点还车」功能。GoSwap表示，欢迎全港车队及汽车品牌加盟，凡符合运输署的士规格，都可接入平台。此外，秉持「科技服务社会」理念，GoSwap与普康（亚洲）医疗仪器有限公司合作，于首批上架共享的士内配备自动体外心脏去颤器，增值担当流动AED站角色，以帮助更多有需要乘客及巿民。