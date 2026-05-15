全新插电式混能车JAECOO J7 PHEV本地试驾｜前驱PHEV SUV搭载5代1.5T-GDI增压引擎与DHT波箱 WLTP综合续航力1,200km

电动车「一换一」计划终止后，Hybrid油电混能车成为兵家必争新战场，内地奇瑞集团旗下JAECOO，近日便应市推出了全新J7 PHEV。前驱插电式混能SUV搭载第5代1.5T-GDI涡轮增压直喷引擎与DHT波箱，总马力341bhp，纯电模式最远可行90km，WLTP综合续航力逾1,200km，现货早鸟意向价$299,800起。文、图：sammy

插电式混能车JAECOO J7 PHEV本地试驾：逐鹿PHEV SUV新战场 硬朗外型豪迈大器

可油可电的全新JAECOO J7 PHEV早已抵港，按兵未动皆因时机未到。随著电动车「一换一」税务优惠画上句号，插电式混能SUV旋即被遣派作战，同级主要对手直指比亚迪BYD SEALION 6 DM-i，定价也很贴近。体积尺码方面，J7 PHEV长4,500mm、阔1,865mm、高1,670mm，轴距2,672mm。新车造型硬朗毕挺，车前配上巨型直间面罩与分离式LED头灯，流露美式肌肉豪情，而流线斜尾轮廓又略带越野路华Evoque影子，整体观感豪迈大器。另隐藏式电门把手、行李顶架与高置尾扰流板、电尾门和19吋双色铝合金轮圈同属标准设备。除了试车的卡其白，车身颜色还有碳晶黑、橄榄灰、月光银、以及黑顶衬灰、银两种two tone配搭。至于充电和入油位，则分别设于右与左后方。

插电式混能车JAECOO J7 PHEV本地试驾：乘坐舒适设备丰富 配合手机app可遥控操作

一如同厂纯电J5，J7 PHEV的座舱陈设同走轻奢路线。前排驾驶与乘客席由T形中控台驱分，并设有颇多实体键，前卫科技氛围无疑收歛，但操作更直接和便捷，各具优点。然而，J7 PHEV的整体用料与造工是相对简约，精美程度稍有不及。座椅由环保皮革包裹，电动前座具备加热及通风功能，当中乘客席右侧附设电掣键，方便后排乘客前移座椅与收折椅背，以营造更阔大舒适空间。设备一应俱全，除了多功能皮軚环、10.2吋LCD仪表板与14.8吋直立式触控中央屏幕、资讯娱乐系统支援Apple CarPlay及Android auto外，标准配置还有HUD投射式仪表与语音助理、双区恒温冷气、全景式天窗、50W手机无线充电、2+2前后USB充电埠、Sony高级音响、64色气氛灯、540度泊车镜头、8安全气袋及18项ADAS先进驾驶辅助系统等。尾箱容量巨大，放平后座椅即时倍增，满足日用所需。此外，透过专用手机app可遥控上锁/解锁车门、开关车窗及天窗、预先启动冷气和检视充电状况等。

插电式混能车JAECOO J7 PHEV本地试驾：可油可电劲度十足 20分钟快充80%电量

混能系统由第5代1.5T-GDI涡轮增压直喷引擎、电马达及18.3kWh锂电池组成，总马力与扭力输出341bhp和525Nm，搭载DHT单速波箱，0-100km/h加速8.5秒，极速180km/h。满电满油下，EV纯电与HEV混能模式的WLTP续航力，分别可达90km和超过1,200km。纵使配备波箱，兼且混能技术以引擎为主，前驱JAECOO J7 PHEV仍可交出低至5.99L/100km的WLTP综合油耗。新车最高支援DC 40kW直流快充，20分钟可补充30%至80%电量，连接AC 6.6kW中速，4小时内可由0%充至100%。混能SUV劲度十足，发力冲刺强又快，转向操控也灵活俐落，軚感丰富实在。驾驶模式还有Auto、Eco、Normal及Sport不同选项，Sport会直接切换至HEV Mode，而纯电Normal与混能Sport的凌厉加速感其实不相伯仲。不管以EV或HEV行车，引擎运作俱不动声色，没丝毫突兀或顿挫，惜胎噪颇明显，削弱了驾乘舒适度。前麦花臣后多连杆悬挂吸震效能理想，但细致度仍有可提升空间。

JAECOO J7 PHEV规格

引擎：1.5公升Turbo直喷 + 前驱马达

总马力/总扭力：341bhp / 525Nm

传动：DHT单速自动波

0至100km/h：8.5秒

续航力：超过1,200km(WLTP)

耗油量：5.99L/100km

尺码：4,500 x 1,865 x 1,670mm

意向价：$299,800起（早鸟现货优惠）

查询：2812 8088