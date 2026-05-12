全新改良版混能房跑车凌志Lexus IS300h F Sport本地试驾｜导入三大系统成就极致操控 售价HK$549,815

自1999年面世至今，凌志（Lexus）IS已服役超过四分一个世纪，车系全球累计销量逾130万部，份属品牌的中流砥柱。「一换一」计划完结后，本港车市随即刮起一股混能旋风，皇冠汽车早著先机，火速引进更富驾控乐趣的全新2026改良版IS300h F Sport混能房跑车，售价HK$549,815。文、图：sammy

2026全新凌志Lexus IS300h F Sport本地试驾：制动避震转向全面强化 运动雄姿更富侵略性

这次测试的最新款凌志IS300h F Sport，是今代车系继2021及去年后，第三度推出的改良版本。Facelift重点包括导入全新AHB-G电子控压煞车、AVS主动式可变阻尼避震及VGRS可变齿比电子转向三大系统，借以令后驱混能房跑车的操控进一步升华、表现更趋极致。四门Sport Sedan体积尺码维持，长阔高分别是4,720 x 1,840 x 1,435mm，轴距2,800mm。外观上，厂方为这副熟悉面容添加新意，显著蜕变是改换大面积和更具霸气的亮黑网纹面罩，三颗式LED头灯同步见修饰，标志性镰刀形日行灯则保留。另F Sport版标配专属钢琴黑空力饰件及立体鸭尾翼，衬托新款19吋F Sport轮圈连红色制动卡钳，带来战意十足的视觉冲击，而试车涂抹的Neutrino Gray为全新色系。补充一点，为优化IS300h F Sport的抓地性能，轮胎以前235/40 R19与后265/35R19组合作配。

2026全新凌志Lexus IS300h F Sport本地试驾：PROMINENCE太阳红专属内饰 设备安全再升华

纵使非大转款车型，豪华座舱各处及细节上都有颇大程度更新。灵感源自太阳红焰的PROMINENCE是专属新色，配搭灰黑内饰，对比鲜明强烈。具备天然纹理的「锻造竹」饰板是车系首次采用，可为满载运动氛围的车厢注入优雅品味，调和刚柔气度。同时，改良版配备全新12.3吋数码仪表板，一屏可看尽旅程电脑、多媒体音讯、导航地图、加速G值、能源监控等行车资讯。触控中央屏幕也升级至12.3吋，并支援Apple CarPlay等智慧功能。原厂皮座剪彩椅体贴舒适，前排跑车椅兼具8向电控与3组记忆、以及冷暖透气功能。标准配置还有附设+/-转档拨片的多功能跑车皮軚环、双区恒温冷气连Nanoe X空气净化系统、手机无线电充与USB-C连接、电动天窗、64色气氛灯、17喇叭Mark Levinson Premium Surround Sound高级音响，多角度泊车镜头、12安全气袋及Lexus Safety System + 3.0主动安全系统等。

2026全新凌志Lexus IS300h F Sport本地试驾：混能hybrid动力高效节能 纯粹跑化操控大幅加fun

动力核心贯彻始终，后驱IS300h F Sport搭载的hybrid混能系统由2.5公升直四双VVT-i自然吸气引擎（2AR-FSE）、电马达及E-CVT电子无段变速波箱组成，总马力223ps，引擎与马达各自可输出221Nm和300Nm扭力，综合耗油量低至6.9L/100km。驾驶模式仍有EV、Eco、Normal/Custom、Sport S/S+多种选项，Sport S+表现最富竞技气息。然而，这回新车的焦点非动力，操控才是主角。加入了AHB-G电子控压煞车，制动效能显著强化，点到即止之余，急煞收停也格外稳顺，予人更足信心。因应不同驾驶模式，AVS主动式可变阻尼避震会改变悬挂软硬度，联同VGRS可变齿比电子转向，面对大雾山的颠簸路段与连环急弯，俱可从容化解与轻松应对。弯位肆意加速，耳边偶尔传来微弱嘶叫声，车尾或呈少许摆动，但整体来说，四轮依然紧咬地面平稳推进，灵巧跑化动态尽在掌控之内。

混能车今天比前吃香，适时推出的新款IS300h F Sport形同是更锋利尖刀。斯文快车性能说不上凶狠，最重要是大幅加fun，倘若全程能伴随一把更激昂与雄壮引擎声响，那份纯粹驾驶体验必然更美满。

Lexus IS300h F Sport规格

引擎：2.5公升直四Dual VVT-i + 电马达

总马力：223ps

扭力：221Nm(引擎)、300Nm(马达)

传动：E-CVT电子无段变速自动，后驱

尺码：4,720 x 1,840 x 1,435mm

耗油量：6.9L/100km

售价：HK$549,815

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