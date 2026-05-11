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全新旗舰SUV电动车 凌志Lexus TZ日本发表│6座纯电豪华四驱车 408ps马力WLTC续航力620km

汽车
更新时间：12:49 2026-05-11 HKT
发布时间：12:49 2026-05-11 HKT

凌志(Lexus)上周四(5月7日)在日本爱知县Toyota Technical Center Shimoyama，全球首发全新Lexuz TZ车系，是品牌史上首款三排座位大型旗舰级SUV纯电动车(BEV)，凌志品牌总监Simon Humphries强调，全新TZ是一款「Discover Limitless」摆脱各种限制、发掘无限可能性的新世代Luxury SUV。    文：DP   图：Lexus

全新凌志Lexus TZ电动车登场│TNGA底盘三排6座位旗舰级SUV

全新Lexus TZ车系以丰田TNGA底盘为基础，不过因为要容纳三排座位，轴距大幅延长至3,050mm，车身尺码为5,100mm x 1,990mm x 1,705mm，成为品牌首款大型旗舰级SUV。凌志品牌总监Simon Humphries在发布会强调，全新TZ是一款融合性能(Performance)、工艺(Craftsmanship)及时尚(Lifestyle)于一身的新世代纯电动Luxury SUV。在创造巨大车厢空间之时，也顾及电动车讲求的流畅空气动力效率。
    全新Lexus TZ车厢设计理念，是希望为每位乘客带来豪华舒适Lounge体验空间，三排6座位格式，中间为两张独立大班椅，配合巨型玻璃天幕顶，并以Forged Bamboo锻造竹材料及循环再造铝金属制造装饰片。较特别是车子提供一个名为Rear Comfort Mode驾驶模式，马达、制动、避震及后轮转向等系统可合作提供更安稳舒适的后排乘坐感受。

全新凌志Lexus TZ电动车登场│前后马达四驱 WLTC续航力620km

暂时知道Lexus TZ将会有TZ450e 4WD及TZ500e 4WD两个型号，主要是锂电容量不同(76.96kWh及95.82kWh)，前后马达四驱综合马力408ps (前后马达各输出268.6Nm扭力)，0至100km/h加速5.4秒，WLTC续航力620km(WLTP 530km)，最高支援DC 150kW快速充电。车身重量约2,630kg，拖载重量约1,500kg。标准版配255/55R20轮胎，顶级版则为255/45R22。
    另一特别之处是车子可提供像8速波箱的模拟手动转波感受，也可模拟出如Lexus LFA超跑的V10引擎声响，增加驾驶趣味性。厂方暂时未公布TZ售价，只透露新车将于今年冬季在日本市场开售，相信今年底同步在全球其他国家地区发行。

  • Lexus TZ450e/TZ500e 4WD规格
  • 传动：76.96kWh或95.82kWh锂电+前后马达，四驱
  • 马力/扭力：408ps/(前后马达各输出268.6Nm)
  • 0至100km/h：5.4秒
  • 续航力：620km(WLTC)
  • 尺码：5,100mm x 1,990mm x 1,705mm
  • 售价：未公布
  • 查询：https://www.lexus.com/models/TZ

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