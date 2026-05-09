货车卡板随时变「杀人武器」？ 工人贪方便轻则「割车」重则酿伤亡

货车卡板 致命武器？（Samuel）

上期提到快线L，各方车友都对此非常「火滚」，其实在道路上妨碍其他道路使用者的行为又岂止于此？车友称还有一种「L」更恐怖的。这类「卡板L」的行为，轻则吓亲人，重则引发意外致有人伤亡。

货车贪方便懒收卡板 顿变马路炸弹

这类「卡板L」的行为，轻则吓亲人，重则引发意外致有人伤亡。

3.3吨货车的工人打开车尾对开式尾门取货后，该车继续前行，期间对开车门开合开合打拍发出声响，当时行人路上不少人都为之侧目。

其实翻查新闻记录，曾经发生过不少这一类意外，是行人被货车开合的尾门打中受伤

早前在深水埗南昌街过路时，见到一辆3.3吨货车在路边停车，工人打开卡板后落货，然后卡板在没有收合的情况下开车前驶，到下一个街口又再停车，原来工人为了尽快完成短距离不同地点的送货工作，所以索性不折合卡板，大家认为危险吗？另一位车友称，见过同样是3.3吨货车，工人打开车尾对开式尾门取货后，该车继续前行，期间对开车门开合开合打拍发出声响，当时行人路上不少人都为之侧目。

其实翻查新闻记录，曾经发生过不少这一类意外，是行人被货车开合的尾门打中受伤；另外亦有货车没有收合卡板，后方来车被卡板的角位割破头泵把。聚会间，有开货车的车友称，他们亦明知如此的行为非常危险，但就因为希望节省送货的时间，所以才会这样。席间当然被一众车友「妈」到飞起，因为当货车行驶间，对开门或卡板便成为了「杀人武器」，你为了省时而令其他人受伤害，真的过意得去吗？

这一类司机的行为，往往因为持续的时间极短，加上他们「犯案」的地点大多为繁忙地区，大多没有交通警巡逻，所以这批人就更肆无忌惮。所以，车友们都认为最有力的方式，是高举阁下手机，见到如此情况发生的话，拍下照片或短片，向有关执法单位举报，这是最有效方法吧！