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国产超豪混能SUV四驱车 腾势Denza B8香港首展│748ps马力前后马达四驱+2.0 Turbo引擎 6或7座车价HK$829,000起

汽车
更新时间：14:56 2026-05-07 HKT
发布时间：14:56 2026-05-07 HKT

比亚迪(BYD)旗下豪华车品牌腾势(Denza)全新右軚版Denza B8，本周正式在港开售，那是一款6座/7座豪华PHEV混能全天候SUV四驱车，级数在早前推出的Denza B5之上，搭载一台2.0 Turbo增程引擎、36.8kWh刀片锂电池及前后马达四驱，输出748ps马力及760Nm扭力，0至100km/h加速4.8秒，NEDC综合续航力1,040km(纯电115km)，标准配有「云辇-P」主控悬挂，驾驶模式多达16种选择，香港车价落实为HK$829,000(7座版)，顶级6座版则为HK$899,000。   文、图：DP

比亚迪旗下腾势Denza B8混能SUV四驱车香港开售│全天候混能豪华四驱SUV 对标凌志LX570及越野路华Defender 110 PHEV

比亚迪(BYD)本周初在湾仔品牌体验中心发表全新BYD Sealion 6 DM-i混能版之际，同场首展右軚版腾势Denza B8豪华混能四驱SUV，非常瞩目。Denza B8即是内地市场「方程豹」豹8车型，正如今年初在港开售的同厂Denza B5(方程豹- 豹5)一样，海外出口版一律列入成为Denza豪华品牌系列，而Denza B8右軚版最近同步在澳洲、英国及东南亚等地区发行。市场对手包括凌志LX570/丰田Land Cruiser ZX(J300)、越野路华Defender 110 PHEV，甚至是极氪Zeekr 9X。
    全新Denza B8体积颇为巨型，尺码5,195 x 1,994 x 1,905mm，轴距2,920mm。香港版有6座(展示车)或7座位两款选择。外观设计非常硬朗，好像是放大版Denza B5，甚有同厂仰望U9的霸气。车身四周设有硬派越野的的保护板，后备胎挂在车尾，原装配用20吋胎𫐉，脚踏、行李架等一应俱全。

比亚迪旗下腾势Denza B8混能SUV四驱车香港开售│应用DMO增程电动越野车平台 对应全天候路况

腾势Denza B8应用DMO(Dual Mode Offroad)双模式越野增程电动车平台，以36.8kWh刀片锂电池及前后马达四驱为基础，配合一台2公升Turbo汽油引擎担当发电增程用途。综合马力748ps、扭力760Nm，0至100km/h加速4.8秒，NEDC综合续航力1,040km(纯电115km)，NEDC平均油耗低至2L/100km。原车配有「云辇DiSus-P」油压式主控悬挂系统，驾驶模式多达16种选择(包括沙泥地，雪地、岩石等)，对应所有越野使用场景，涉水深度可达890mm，顶级版备有前后机械式差速锁。虽然车重高达3,290kg，不过拖载力可达3.5吨。车子支援120kW DC快速充电，同时具有V2L对外放电功能。
    车厢陈设跟Denza B5相似，包括12.3吋数码表板、17.3吋中控触屏等，不过用料包装更高级豪华。顶级6座版采用Nappa真皮座椅，中排为两张独立电控大班椅，前排及中排均有冷暖通风功能，甚他还有电动折合尾排、18喇叭800W法国Devialet音响、雪柜、玻璃顶、360度镜头等。当然不少得顶级驾驶辅助及主动安全系统。

  • 腾势Denza B8规格
  • 传动：2公升Turbo引擎+36.8kWh刀片锂电池及前后马达，四驱
  • 马力/扭力：748ps/760Nm
  • 0至100km/h：4.8秒
  • 综合续航力：1,040km(NEDC，纯电115km)
  • 平均油耗：2L/100km(NEDC)
  • 尺码：5,195 x 1,994 x 1,905mm
  • 售价：HK$829,000(7座版)
  •     HK$899,000(6座版)
  • 查询：2663 0033/2895 7300

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