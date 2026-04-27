Fun-Tech-Lab Parksible 1:64模型车库！多层式设计全自动升降泊位 3D扫描建立云端资料库

对于本地1:64模型车迷而言，收藏烦恼从来不是买不买，而是点样摆放。继早前以风洞展示盒Windsible引起注意后，Fun-Tech-Lab再次出招，推出自动化多层停车库Parksible，将现实中机械升降车库微缩至书枱上，令模型车收纳由静态平面展示带入立体运作的新时代。

Fun-Tech-Lab Parksible 1:64模型车库多层设计全自动升降泊位 3D扫描建立资料库

全栋入伙泊满14架模型车

香港家居空间有限，模型车迷往往面对「叠罗汉」式的收纳困境。Parksible的出现，正好解决展示与空间的矛盾。这座高约 72.3c m的透明车库，外形充满工业感，内部采用双列垂直堆叠结构，能一口气容纳14架1:64比例模型车。

操作时，车迷只需将爱车放置于升降平台，系统会像现实的自动化停车场，智能地将车辆送往指定车位。对于追求仪式感的车迷来说，看著Tomica或TLV在灯光映衬下缓缓升降，那种治愈感远超传统玻璃柜。

Pro版3D扫描建立云端资料库

Parksible并非单纯玩具展示架，还整合Fun-Tech基因。

动态展示模式：提供标准、随机及「蛇形」（Snake Mode）等路径，让收藏品不再冷冰冰静态陈列，而是不断转换摆位的动态艺术。

环境监测：内置温度及湿度感应器，对于合金车或树脂车而言，湿度是溶漆的大敌，系统能24小时监控，守护模型车迷的「资产」。

3D扫描（Pro版专属）：Pro版本内置360度识别镜头，当新车「入伙」时，系统会自动扫描车身并同步至手机App，建立专属数码档案。

资料库建立后，车迷能在手机App随时查看自己的虚拟车库，并管理品牌、型号等资料，彻底解决收藏过百部却记不清「库存」的烦恼。

不忘动手玩乐趣

虽然标榜全自动智能化，Parksible亦设有2.79吋圆形萤幕与实体旋钮，即使不连接手机，车迷亦可手动选择车位，在科技与玩具层面之间取得平衡。

预计7月出货

目前Parksible已在Kickstarter平台发起众筹，标准版早鸟价$3,128，而具备AI扫描功能的Pro版则为$3,912，预计于今年7月陆续出货。虽然价格直逼一部中阶手机，但对于愿意花费不菲入手手工树脂车的发烧友来说，这座能保护爱车、又能随时动态展示的多层停车库，仍然值得投资。

【Parksible小贴士】

文：B1807

图：Fun-Tech-Lab

Google Maps可在设定中加入更多车辆资讯，包括车型及年份，按规格估算电量消耗。

设定目的地后，可输入现时剩下电量，让系统更准确分析及规划行程。

Google Maps会按电量在途中加入充电站建议，并提供充电时间参考。