2026北京车展Auto China│福士集团VW及AUDI中国专属新能源车5款齐发 明天4.24公开展出

两年一度举行的2026年第19届北京国际汽车展览会(Auto China 2026)(与上海车展输流隔年举行)，将于明天(4月24日)起至5月3日(日)，首次在中国国际展览中心(顺义馆)及首都国际会展中心两馆互动联办，展场面积达38万平方米，堪称全球规模最大车展。大会公布今届车主主题为「领时代‧智未来」，参展车总数1,451辆，当中全球首发新车181辆、概念车71辆。

德国福士集团Volkswagen Group(内地称为大众)日前举行了大型车展预览晚会，一次过展示5款专为内地而研发的新能源车，包括Volkswagen ID. UNYX 09及ID. AURA T6，奥迪AUDI E7X及A6 L eTron，以及JETTA X。 文：DP 图：VW

2026北京车展福士集团5新车登场│全为内地市场研发车型 全速升级AI智能技术

福士集团首席执行官Oliver Blume在北京车展预览晚会宣布，单是2026年该集团将会在中国内地发表超过20款新能源车，2030年增至50款，所有都是专为中国市场而推出，在内地研发、生产及销售，同时加快汽车AI智能化进程，包括与内地车企巨头如小鹏汽车合作，建构出Volkswagen's China Electronic Architecture软件平台。今次在北京车展发表的5款新车，包括包括Volkswagen ID. UNYX 09及ID. AURA T6，奥迪AUDI E7X及A6 L eTron，以及JETTA X，简介如下：