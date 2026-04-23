2026北京车展Auto China│福士集团VW及AUDI中国专属新能源车5款齐发 明天4.24公开展出
更新时间：10:24 2026-04-23 HKT
发布时间：10:24 2026-04-23 HKT
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两年一度举行的2026年第19届北京国际汽车展览会(Auto China 2026)(与上海车展输流隔年举行)，将于明天(4月24日)起至5月3日(日)，首次在中国国际展览中心(顺义馆)及首都国际会展中心两馆互动联办，展场面积达38万平方米，堪称全球规模最大车展。大会公布今届车主主题为「领时代‧智未来」，参展车总数1,451辆，当中全球首发新车181辆、概念车71辆。
德国福士集团Volkswagen Group(内地称为大众)日前举行了大型车展预览晚会，一次过展示5款专为内地而研发的新能源车，包括Volkswagen ID. UNYX 09及ID. AURA T6，奥迪AUDI E7X及A6 L eTron，以及JETTA X。 文：DP 图：VW
2026北京车展福士集团5新车登场│全为内地市场研发车型 全速升级AI智能技术
福士集团首席执行官Oliver Blume在北京车展预览晚会宣布，单是2026年该集团将会在中国内地发表超过20款新能源车，2030年增至50款，所有都是专为中国市场而推出，在内地研发、生产及销售，同时加快汽车AI智能化进程，包括与内地车企巨头如小鹏汽车合作，建构出Volkswagen's China Electronic Architecture软件平台。今次在北京车展发表的5款新车，包括包括Volkswagen ID. UNYX 09及ID. AURA T6，奥迪AUDI E7X及A6 L eTron，以及JETTA X，简介如下：
- Volkswagen ID. UNYX 09：全新纯电房跑车是Volkswagen Anhui(安徽大众)与小鹏XPENG合作的第2款新车，在短短24个月完成研发，车长5米，具备L2级自动驾驶功能及AI辅助系统。
- Volkswagen ID. AURA T6：一汽大众FAW-Volkswagen旗下全新ID. AURA系列中型纯电SUV，重点是应用集团在内地开发的China Electronic Architecture (CEA)软件平台。
- AUDI E7X：这是奥迪内地专属副线品牌AUDI继E5 Sportback之后的第2款新车，属于纯电5座豪华SUV，同样应用与上汽集团SAIC合作研发的Advanced Digitized Platform底盘平台，有单马达及双马达两款，分别输出408ps及680ps，具备Level 3自动驾驶功能。
- AUDI A6L eTron：一汽奥迪FAW-Audi负责生产的中国内地专属长阵车型，轴距比欧洲版A6 eTron延长132mm至3,078mm，车长近5.1米，配用107kWh CATL锂电，续航力720km(CLTC)，并搭载「华为干昆」智能系统。
- JETTA X：这是大众集团在内地设立全新JETTA(捷达)品牌旗下首款新车，暂时只是一款概念车，以Modern Robust(现代化及坚固)为设计理念，品牌在2028年前将推出4款入门级新能源车型。
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