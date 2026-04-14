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Google Maps AI预测电量规划导航 逾350款支援Android Auto电动车适用

汽车
更新时间：13:02 2026-04-14 HKT
发布时间：13:02 2026-04-14 HKT

为方便电动车车主更好掌握行程及途中电量续航变化，Google Maps加入以AI驱动的电池预测技术，在规划行程时透过余下电量估算，一拼列出充电站推荐、充电时间、预计抵达时电量，令车主驾驶时抛开里程焦虑，这个新功能基本上适用于所有对应Android Auto的电动车，官方指目前支援逾350款车型，且率先在美国登场。

Google Maps AI预测电量规划导航 逾350款支援Android Auto电动车适用

Google Maps可在设定中加入更多车辆资讯，包括车型及年份，按规格估算电量消耗。
Google Maps可在设定中加入更多车辆资讯，包括车型及年份，按规格估算电量消耗。
设定目的地后，可输入现时剩下电量，让系统更准确分析及规划行程。
设定目的地后，可输入现时剩下电量，让系统更准确分析及规划行程。
Google Maps会按电量在途中加入充电站建议，并提供充电时间参考。
Google Maps会按电量在途中加入充电站建议，并提供充电时间参考。

1. 实时数据计算剩余电量

以往许多电动车车主使用Android Auto的Google Maps时，由于系统无法得知EV实时电量，未能做到因应电量准确规划行程。现在支援车型可预先在设定中加入车辆资料，包括引擎类型、车型，当输入目的地及现时剩余电量，系统能依据车辆规格进行路线规划，并提供抵达时剩余电量预测。

2. 自动增设充电站

揸长途车最怕中途没电，现在Google Maps根据电动车的剩余电量，自动在导航路线中建议停靠充电站，即非「Google Built-in」的电动车也能体验整合充电站规划的导航。

如途中电量消耗比预期快，系统会即时重新规划，并导航至最近快速充电站。此外，Google Maps不但会提供充电站资讯，还能估计抵达后的充电时间。若然抵达目的地时需要有更多电量，系统会调整并加入更多充电停靠点。

3. 350+ EV车型支援

目前，这个AI加持的新功能已在美国推出，支援超过15家车厂逾350+电动车车型，包括：

  • Lucid
  • Chevrolet（雪佛兰）
  • Audi（奥迪）
  • Hyundai（现代）
  • Kia（起亚）
  • Toyota（丰田）
  • BMW（宝马）
  • Mercedes-Benz（平治）
  • Porsche（保时捷）
  • Volkswagen（福士）等

官方表示未来将会加入更多车型，预计稍后亦会陆续于其他国家或地区开放此功能。

 

文：B1807

图：Google

 

延伸阅读：CarPlay追加ChatGPT及Google Meet上车 WhatsApp独立App测试

 

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