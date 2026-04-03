全新Tesla Model Y L Premium电动车本地试驾｜三排六座位纯电中型四驱SUV续航力681km 售价$499,978起

电动车「一换一」计划完结翌日，Tesla HK旋即逆市发动攻势，无惧政策转变。新登场是三排六座位Model Y L Premium，纯电中型四驱SUV标配加速提升功能，0-100km/h只需4.5秒，WLTP续航力681km，连税售价$499,978起，第二季开始交付。文、图：sammy

全新Tesla Model Y L Premium电动车本地试驾：满足家庭客需要 加入星光金新色

全新Model Y L去年8月在内地发表，三排六座位设计顿成焦点，既可满足家庭客群对实用性与舒适乘坐体验的更高要求，同时又丰富了车系选择性。港版Model Y L Premium暂有AWD四驱一款型号，性能表现、续航里程以至设备配置，都是车系之冠。发布会结束后，Tesla紧接安排传媒试车。Model Y L与Model Y的造型无甚差异，主要是体积放大了，长与高度达到4,969mm及1,668mm，分别延伸179mm和增高44mm，车厢轴距也加长150mm至3,040mm。然而，优化的空气动力学连系新款尾翼，风阻不升反降至0.216Cd。生力军配备19吋Machina 2.0轻量化轮圈，并采用255mm与275mm前窄后阔尺码轮胎，以兼顾操控性与舒适度，至于试车涂抹的星光金（Cosmic Silver），属于全新色系。

全新Tesla Model Y L Premium电动车本地试驾：2+2+2三排六座位布局 全新浅灰车厢内饰

新车最令人关注，莫过于其2+2+2的三排六座位布局。全车仿皮座椅悉数可电动调校，前座加入电动脚托和可调节头枕，中排两张独立captain seat附有电动升降手枕，头枕同样可调节，而前、中排座椅皆具备冷暖透气功能。贯穿中央通道可进入第三排，除了跟中座看齐，设有独立冷气风口调节，尾座还配备电暖功能，兼可电控调校椅背角度，两旁手枕及坐垫前端皆有杯架和USB充电位。再者，中与后座可一键电折及还原，空间运用富弹性，最大储物容量高达2,539升。

简约优雅车厢与Model Y如出一辙，浅灰（Zen Grey）内饰同属新选择。丰富配置还有前排16吋和中排8吋触控屏幕、全车隔音玻璃、气氛灯，左30W与右50W双手机无线充电、镀银隔热涂层全景式天窗及尾窗、多角度泊车镜头与先进驾驶辅助系统等。另原厂19喇叭音响首配Immersive Sound X系统，立体音效更悦耳之余，并支援现今主要影音串流平台。座舱空间足够合理，标准身材成年人坐进第三排尾座不觉压迫，但接载小朋友更为合适。

全新Tesla Model Y L Premium电动车本地试驾：主动式悬挂行车更稳更舒适 4.5秒加速破百

双马达四驱Model Y L Premium的性能更上一层楼，受惠加速提升功能，0-100km/h只需4.5秒，纵使车重比Model Y增加96kg，WLTP续航力却高达681km，可多跑52km。一般行车，动力输出与Model Y AWD分野不大，驾驶模式同有舒适和标准两种，后者的pick up反应与冲刺力较强。动能回收划分两级，Reduced表现接近汽油车，标准的减速收停感相对直接，但过程流畅不突兀。

拥有更佳行车质素与乘坐体验是Model Y L Premium另一有力卖点。新车搭载主动式悬挂与电子减震器，能根据路况即时自动调整。偏快车速下辗过隆起路肩，感觉依然平顺，滤震效能优异，兼且提升了抓地力与行车稳定性，成就更宁静和舒适驾乘感。悬挂还有平衡和后排舒适两种设定，全面迎合用家所需。补充一点，车身加长了，窄路掉头需精准取位，否则要扭多两手軚。「一换一」优惠不再，新车售价近50万元，各位认为吸引吗？