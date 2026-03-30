有片：「阿妹」岑乐怡一试爱上Mini古董车│全球限量1,800辆Mini Paul Smith特别版 时尚潮车经典

岑乐怡「阿妹」曾演出过多出电视剧集，亦拍过不少综艺及旅游节目，同时是位时尚环保女生，热爱行山、大自然，最近还爱上驾驶享乐。今次找阿妹试驾一款收藏级怀旧车1998年Mini Paul Smith Edition，想不到她越试越喜欢。 文︰Angel 图︰何健勇

「阿妹」岑乐怡试驾古典Mini Paul Smith│演员身份再追梦

岑乐怡去年由幕前演出变为幕后制作，为导演工作而努力，早前拍了一出微电影《格仔恤衫》广受好评。这个转变原来非一时之兴，她说由细到大都很喜欢戏剧，幕前幕后均有浓厚兴趣。当年就读大学的时候，就是因为演出舞台剧而被发掘，年纪轻轻已是演而优则导。

阿妹也是一个注重环保的女生，早年建立了个人YouTube频道《岑乐怡和你Green》，拍过不少影片畅谈环保大小事。提到她的环保历程，她说是基于妈妈的影响，自小学四年级开始，已经有实践胶樽回收的习惯，即使到餐厅用餐，也会自携餐具。不过她认为大家对于环保的看法和习惯不需要一致，更不希望做成一种对立。

因为近年领养了唐狗的关系，阿妹因此多了驾驶经验，「其实我考了车牌足足十年，不过以前极少开车，直到近一年驾驶频率明显多了，现在每星期都会自己开车两、三天，因为要带狗狗出外，所以必须开车，现在渐渐明白如何享受驾驶。」阿妹直言自己属于很Chill的驾驶者，开车从不心烦气燥，见到其他司机在马路狂冲爬头抢位争分夺秒，结果彼此又在灯位相遇并列起步，她觉得很搞笑，赶甚么呢？

作为环保支持者，阿妹觉得电动车未算真正环保：「因为锂电池部分物质难以分解，可能会变成地球负担，而且生产电池亦需要能源、资源，可能增加碳排放。所以我觉得一部车、一个电器如果够耐用才叫真正环保，以前的东西包括电器都很耐用呢！」

「阿妹」岑乐怡试驾古典Mini Paul Smith│汽车文化 时尚跨界代表作

今次我们安排阿妹试驾1998年Mini Paul Smith Edition古典车，原因是车子小巧的骰，跟她十分相衬，结果阿妹甫见到车子便开怀大笑，「我一直都很喜欢Mini仔，此车的颜色好特别，让我坐进去感受吧。」阿妹跳上车厢，《CazBuyer》主编Daniel仔细地向她讲解车子设计理念及特色。原来一身专属Paul Smith紫蓝色，灵感来自Paul Smith本人的一件衬衫。另外，车厢手套箱、尾箱和引擎内藏了荧光绿色惊喜细节，令人联想到Paul Smith的巧妙幽默点缀。这款特别版全球限量1,800 辆，其中300辆分配英国市场，1,500辆供应日本市场。

虽然试车前阿妺提到自己Dream Car是硬派四驱越野车如铃木Jimny，原因是她爱大自然，越野车可攀山涉水十分过瘾，不过试完这辆老爷Mini小车之后，阿妹坦言越开越喜欢，「虽然軚盘有点重，两臂要相当用力才可操控转弯，但这部Mini确实有它的味道，机械感强烈，是一辆很有灵魂的车，我真的爱上了它，好想据为己有！」