新到港SUV电动车Jaecoo J5 EV本地首试│单马达前驱5座简单实用 宠物友好车厢认证 车价25.4万 续航力402km

全新抵港Jaecoo J5 EV是一款入门级5座位SUV电动䡒，主打轻巧实用，厂方指外形设计深受Range Rover启发，另一重点是它获得德国TÜV认证为「宠物友好」座驾！ 文、图：DP

全新Jaecoo J5 EV入门级SUV电动车试驾│外形似迷你版Range Rover Sport

Omada & Jaecoo是内地奇瑞汽车集团(Chery)旗下的时尚新能源车品牌，Jaecoo J5 EV已是品牌继Jaecoo J6 EV(包括AWD四驱及新增RWD后驱版)，以及J7 PHEV之后，第三款在港销售的车型。全新J5 EV上月在尖沙咀海运大厦正式公开首展，代理同步安排了传媒优先试车。

Jaecoo J5 EV是一款入门级纯电5座位SUV，主打轻巧实用，切合城市日用代步为目标，顾客对象包括年轻人及小家庭，由于3月抵港的第一批现货火速售罄，第二批4月交付，在电动私家车「一换一」优惠取消后，车价连首次登记税落实为$254,240，不过代理透露首展期内仍有些神秘优惠。

从侧面或后面看去，J5 EV很像迷你版Range Rover Sport，厂方直言车子外形设计深受Range Rover启发，大家要知道奇瑞汽车集团跟英国Jaguar Land Rover关系密切，除了在内地合资建厂造车，稍后还合作研发新一代纯电越野路华Freelander四驱车。

全新Jaecoo J5 EV入门级SUV电动车试驾│德国TÜV宠物友好车厢认证 座椅用料环保、抗菌及防刮花

新车另一特点是取得德国TÜV「宠物友好」认证，当中人造皮座椅采用的零碳环保半矽PU材质，具备99.9%抗菌、耐磨防刮花特色，车厢还设有Pet Mode宠物消闲模式，支援智能恒温及锁车不断电功能。其他标配设备包括内嵌式8.88吋LCD数码表板、13.2吋直立中控触幕，前排电控及冷气通风功能、全景天窗连电动遮阳帘、50W手机无线充电、540度泊车镜头（包括车底透视功能）、7安全气袋及19项ADAS驾驶辅助安全系统等。

J5 EV车身长4.38米、阔1.86米、高1.65米，轴距2.62米，体积不算巨型，很切合香港城市路况便用，值得留意是车重只约1.7吨，相对市场上大部份电动SUV(逾2吨)都要轻巧。香港版配用58.9kWh锂电及单马达前驱格式，输出211ps及288Nm，WLTP续航力402km，支援DC 130kW快速充电。

全新Jaecoo J5 EV入门级SUV电动车试驾│车身轻巧 驾驶质感似汽油车

受惠轻巧车身及简单传动系统，J5 EV市区开行格外爽快，力量感甚至胜过不少2.0 Turbo汽油引擎SUV。转弯抹角惯性不太大、马步稳健，车架扎实，悬挂支撑力刚好足够。唯一问题是四个原装18吋Giti (235/55R18)轮胎抓地力有限，稍为高速一点过弯便会呱呱叫响胎，而且70km/h或以上胎噪声较大，如换上一套更优质EV专用车胎，相信循迹表现和车厢宁静度可以更上一层楼。

总括来说，Jaecoo J5 EV是一款平易近人的电动SUV，驾驶或倒车泊位毫无压力，虽然4月起电动私家车再没有「一换一」税务优惠，不过如以同类型汽油SUV标准衡量，即使车价涨至25万余元，性价比仍然合理。