随着电动车市场进入白热化竞争，各大车厂为提升生产效率，陆续引入机械人进行协作。继宝马BMW、平治及现代Hyundai后，法国雷诺（Renault）近日宣布「FutuREady」计划，将在未来18个月于全球电动车生产线部署350台人形机械人，并率先派遣到生产Renault 5 E-tech的法国Douai工厂。这批机械人不但能举起重达40kg的零件，更具备AI自主导航，车厂期望将电动车生产时间大幅缩减。

雷诺Renault引入无头机械人Calvin-40！2027年前全球电动车生产线部署350台

无头设计专攻粗重工作

在一般人想像中，人形机械人应该像Tesla的Optimus般带有头部，但雷诺引入由法国Wandercraft研发的Calvin-40机械人，却采用无头设计。Calvin-40身高与成人相仿，配备强大的双足及专为抓取设计的手掌。雷诺生产主管Thierry Charvet直言：「不需要机械人外形像人，我需要的是低成本且高效的自动化设备。」Calvin-40主要职责是处理一些重复性工序，以及高负载的粗重工作，如将轮胎搬运至输送带及运送车身面板。

生产时间缩短至10小时内

雷诺这次升级不只是加入几台机械人，而是背后庞大的工业元宇宙（Industrial Metaverse）系统，透过AI与数位孪生（Digital Twin）技术，系统能预先在虚拟世界模拟生产流程。目前，新款Renault 5 E-Tech纯电小车的单一辆生产时间已成功缩短至10小时内，目标是在2027年将电动车生产效率提升30%，借此挑战Tesla及中国品牌。

人机协作暂不取代工人

对于员工担心被取代的疑虑，雷诺强调机械人目前主要负责简单、高负载的物流工作，在需要精细度及极高灵活性的装配线上，技工的经验仍然无可取代。Calvin-40现时的步行速度及灵巧度尚有局限，其定位更像是人类的「强力」助手，而非替代者。

文：B1807

图：雷诺、Wandercraft