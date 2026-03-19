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宝马BMW发表新世代i3电动车｜第二款800V Neue Klasse平台纯电动车型 双马达四驱i3 50 xDrive全球首发

汽车
更新时间：22:07 2026-03-19 HKT
发布时间：22:07 2026-03-19 HKT

代号NA0的新世代宝马（BMW）i3按厂方预定，在香港时间3月18日傍晚对外全球首发。除了是采用全新800V Neue Klasse平台打造的第二款电动车，也是历来首款纯电3系房车。双马达四驱i3 50 xDrive担当开路先锋，拥有469hp马力和645Nm扭力，WLTP续航力高达900km，兼且支援DC 400kW直流快充。首批新车今年8月投产，秋季开始交付。文：sammy、图：BMW

全新i3是BMW 3 Series的纯电版本，严格上可视为第8代接捧新车型。刚发表的纯电动新i3，完全有别于2013年面世的初代i3电动揭背小车，它与iX3同建于800V Neue Klasse专属电驱平台上，标志车系发展迈进另一新里程。然而，汽油版3系未来仍会推陈出新，纯粹底盘架构截然不同。

宝马BMW发表新世代i3电动车：未来科技型态吸睛 革新BMW Panoramic iDrive座舱

全新i3的长阔高尺码依次是4,760 x 1,865 x 1,480mm，轴距2,897mm，前后轴轮距分别为1,606mm和1,614mm。车体以2.5-box design理念勾画，涵盖「长轴距、短尾箱」表征，贯彻3系运动型房车的sporty sedan基因。概念科技造型充满未来感，双肾面罩与头灯组连成一体，并可选配Iconic Glow发光灯饰。L型LED尾灯为半贯穿款式，前后厂徽同以「凹下」手法演绎，设计首尾呼应。车侧方面，配备隐藏式车门把手，C柱的Hofmeister Kink折角倍显侵略性。新车提供11种车身颜色选择，包括全新专属M Le Castellet Blue，兼且可额外加装M Sport package，包括黑饰扰流套件、蓝色制动器和21吋M轮圈。

车厢布局近似iX3，亮点是导入以BMW Operating System X作支援的最新BMW Panoramic iDrive系统，减少实体操作键，删除了数码仪表板，改由横跨整个挡风玻璃底部的全景显示屏、17.9吋触控中央屏幕及3D投射表板取代。当中，BMW Operating System X具备更快速的OTA远端自动升级效能，连系AI智慧语音助理及声纹辨识功能，全面提升驾乘体验。另外，宽敞车厢搭配全新剪裁座椅，有助提升驾乘舒适度，而新款多功能軚环则融合了触觉技术，按下会以振动回馈。

宝马BMW发表新世代i3电动车：WLTP续航里程900km告别焦虑  DC 400kW极速快充

宝马BMW发表新世代i3电动车：受惠800V电驱平台和第6代eDrive技术，i3 50 xDrive可释出469hp澎湃马力与645Nm强劲扭力。
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宝马BMW发表新世代i3电动车：WLTP模式续航里程高达900km，更胜iX3的805km。
宝马BMW发表新世代i3电动车：WLTP模式续航里程高达900km，更胜iX3的805km。
宝马BMW发表新世代i3电动车：新车支援DC 400kW直流快充，21分钟可补充10%至80%电量，充电10分钟足够驾驶400km。
宝马BMW发表新世代i3电动车：新车支援DC 400kW直流快充，21分钟可补充10%至80%电量，充电10分钟足够驾驶400km。

宝马未有确实披露圆柱锂电池的容量，但受惠800V Neue Klasse电驱平台和搭载第6代eDrive技术，双马达四驱i3 50 xDrive可释出469hp澎湃马力与645Nm强劲扭力。WLTP模式续航里程高达900km，更胜iX3的805km。另一惊喜是新车支援DC 400kW直流快速充电，21分钟可为电池补充10%至80%电量，充电10分钟足够驾驶400km，无惧里程焦虑。再者，全新i3还配备名为「Heart of Joy」与连系Dynamic Performance Control的革新动态控制系统，其运算速度较过往快上10倍，可即时整合动力、转向、煞车及动能回收，结合全新五连杆后悬挂，大幅提升行车稳定性与驾驶乐趣。

 

BMW i3 50 xDrive规格

传动：圆柱锂电池 + 前后马达四驱

马力 / 扭力：469hp / 645Nm

续航力：900km(WLTP)

尺码：4,760 x 1,865 x 1,480mm

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