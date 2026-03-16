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全新顶级超跑法拉利Ferrari 849 Testarossa香港登场│PHEV混能V8双Turbo引擎结合3马达 输出1,050ps马力 定价876万起

汽车
更新时间：14:49 2026-03-16 HKT
发布时间：14:49 2026-03-16 HKT

法拉利(Ferrari)香港代理Blackbird Concessionaires上周六(3月14日)下午，在葵涌售后中心，替全新849 Testarossa旗舰超跑举行盛大登场派对，近150位嘉宾及传媒先坐开篷巴士由中环出发，沿西隧及三号干线前往发布会途中，红色849 Testarossa忽然在旁出现，令各位大感惊喜！  文、图：DP

法拉利Ferrari 849 Testarossa旗舰超跑香港发表│本地首辆右軚版现身 车价876万元起

今次法拉利代理首次以滚动形式，向嘉宾及传媒展示新车，首先是开篷巴士驶到西隧及三号干线前往发布会途中，一辆红色849 Testarossa忽然出现，带来十足惊喜。然后到发布会现场，代理把整个葵涌维修中心，变身成为时装骚Catwalk舞台，新车在嘉宾面前纯电行驶绕场数周，非常瞩目。发布会同场展示一系列混能极级车型，包括LeFerrari、EXX K Evo、SF90及296 Speciale。
    全新Ferrari 849 Testarossa承继上代SF90，不过内外几乎全新设计，最具话题是创新外观形态，厂方指灵感源自上世纪70年代Sports Prototype赛车如512S/M。事实上新车现场看比上镜更加立体，极具霸气。新车车子沿用3.9公升V8双Turbo引擎(F154FC)，不过引擎内部大幅强化更新，例如引用同厂F80的两个大型Turbo和中冷器，配合7.45kWh锂电和3马达(前2后1)插电混能PHEV系统，综合马力高达1,050ps，相比上代SF90增加50ps。配合新一代电子系统如SSC 9.0及ABS Evo等，0至100km/h加速只需2.25秒，纯电eDrive模式续航力25km。849 Testarossa香港连税定价落实为HK$8,760,000起，首辆来港的右軚版加装了超过20项附加配件，包括名为Rosso Fiammante全新鲜红色，以及大量碳纤维内外饰件，还有蓝色Alcantara车厢包装及碳纤维Daytona款式桶椅，据知全车连配件及首次登记税落地价超过1,100万港元。代理同时公布了849 Testarossa加强套件Assetto Fiorano版本车价为$9,806,320起，即日起接受预购。

法拉利849 Testarossa西班牙试车影片连结：按此

  • Ferrari 849 Testarossa规格
  • 引擎：3.9公升V8双Turbo + 7.45kWh锂电及3马达
  • 马力/扭力：1,050ps/842Nm
  • 传动：8速DCT半自动波，四驱
  • 0至100km/h：2.25秒
  • 尺码：4,718 x 2,304 x 1,225mm
  • 车重：1,570kg(干重)
  • 售价：HK$8,760,000起(Assetto Fiorano HK$9,806,320起)
  • 查询：Blackbird Concessionaires/2376 8080

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