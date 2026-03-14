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全新零跑汽车Leapmotor九龙湾陈列室开幕｜Leapmotor B10纯电动SUV同场发表 「一换一」尾班车售价$169,000

汽车
更新时间：01:20 2026-03-14 HKT
发布时间：01:20 2026-03-14 HKT

全新零跑汽车（Leapmotor）九龙湾陈列室昨午（3月13日）正式开幕，同场还发表了全新B10纯电动SUV及公布售价。2026年3月31日前，Leapmotor B10的「一换一」及连税售价分别是$169,000和$195,840，而4月1日起将调整至$254,340。文、图：sammy

零跑汽车Leapmotor九龙湾陈列室开幕及B10纯电SUV登场：新店扩展业务 新车强化阵容

 在港交所上市的零跑汽车（股票代号：9863）成立于2015年，总部位处浙江省杭州市，旗下首款电动车S01在2019年1月上市，是内地新能源车企新势力。零跑汽车去年6月南下进军香港，位处九龙湾常悦道1号恩浩国际中心地下1号铺的全新陈列室，是品牌继港岛太古城香港体验中心后，在港开设的第二间专店。同时，B10是T03和C10后，第三款在港开售的Leapmotor电动车。

剑指年轻人与家庭客群的全新B10，定位仅次C10。5门5座位凑型SUV以全新LEAP3.5架构打造，长4,515mm、阔1,885mm、高1,655mm，轴距2,735mm，宽敞车厢空间媲美中大型SUV。港版只有一款车型，透镜式LED头灯和贯穿式LED尾灯、18吋铝合金轮圈、隐藏式车门把手及电尾门是标准设备，车身有黑、白、银、蓝、深/浅灰和现场展出的紫色共7种选择。车厢座椅由环保皮革包裹，前座具备冷暖透气功能。标准配置还有多功能皮軚环、8.8吋LCD仪表板和14.6吋触控中央屏幕、恒温冷气连后排送风、原厂12扬声器音响、Apple CarPlay、360泊车镜头、Auto Hold电子手掣、前后各2组USB充电、手机无线充电、64色气氛灯、全车保护气袋及ADAS高级驾驶辅助系统等，并于ENCAP撞击测试取得5星评级。

动力方面，单马达后驱B10搭载宁德时代的67.1kWh磷酸铁锂电池，拥有160kW（约218ps）马力和240Nm扭力，0-100km/h加速7.5秒，WLTP续航力434km。纯电SUV最高支援DC 178kW直流快充，17分钟可补充30%至80%电量。驾驶及转向模式同有标准、舒适和运动3种选择，动能回收则划分弱、中、强3级，悬挂系统是前麦花臣与后多连杆组合。活动主礼嘉宾之一的零跑汽车总经理关伟麟席上透露，除了B10这款重磅力作，品牌今年还会引入一至两款新车，当中包括令人热切期待的B05电动揭背车（内地称为Lafa5）。

 

Leapmotor九龙湾陈列室

地址：常悦道1号恩浩国际中心地下1号铺

时间：上午10时至晚上7时

查询：2663 9933

 

Leapmotor B10规格

传动：67.1kWh磷酸铁锂电 + 后置驱动马达

马力/扭力：160kW(约218ps) / 240Nm

0至100km/h：7.5秒

续航力：434km(WLTP)

尺码：4,515 x 1,885 x 1,655mm

售价：$169,000(3月31日前「一换一」计划)

           $195,840(3月31日前连税)

           $254,340(4月1日起)

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