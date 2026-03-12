Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新改良版SUV四驱车 越野路华Land Rover Defender全线9款开售│香港特别版The Peak Edition全球限量6辆 V8引擎7座售价174.8万元！

汽车
更新时间：17:45 2026-03-12 HKT
发布时间：17:45 2026-03-12 HKT

英国越野路华香港代理Land Rover HK今天(3月12日)下午，在铜锣湾告士打道旗舰店，发表2026年新改良版Defender车系，全线共9款型号同步开售，售价由69.8万至248.8万元起。当中最具话题是厂方专为香港市场特制、全球限量6辆的Defender 110 P425 The Peak Edition特别版，配有2种专属颜色及一系列内外配件及徽章，售价174.8万元，即日起接受预购。   文、图：DP

越野路华Land Rover Defender新改良版开售│3款车身共8个型号 柴油/混能/汽油V8多种选择

2026年新改良版Defender同样提供90(三门2座或5座)、110(五门5座或选配7座)及130(五门8座或选配7座)三种车身格式，除了Defender 90 D250柴油版及110 D300e PHEV混能版配用直四缸Turbo引擎之外，其余7款均配V8机械增压引擎(包括P425/P500/P525三款不同输出)。新版内外改动不多，只是头尾灯、前泵把及鬼面罩轻微修改，轮圈款式更新，增添Woolstone银底绿色及Borasco白灰色新选择。
    车厢中控触屏由旧款11.4吋升级至13.1吋，并追加驾驶者专注度监察镜头系统。新版首度引入可选配的主动式越野巡航控制系统，而130版本更可选配整合式气压泵，可于行车时调节轮胎气压方便越野。值得留意是新增Overland配件套餐(连税另加HK$87,000)，包括车侧储物箱、折合式爬梯、车侧脚踏、加高进气口及前后泥挡，代理指全部外饰配件经过运输署核准合格安装。

越野路华Land Rover Defender新改良版开售│香港特别版The Peak Edition限量6辆

至于最具话题的香港特别版Defender 110 P425 The Peak Edition (7座，HK$1,748,000)，主要是加上一系列专属配置，首先是2种特别颜色Santorini黑色或Carpathian灰色(各限量3辆)，引擎盖字标、后拖车钩、尾门字标与把手改以金色配衬，厂方指设计灵感源自从香港太平山看到日落时分维港的绚丽霞彩。内外均镶有专属订制徽章，配合22吋Dimond Cut轮圈及乌木色Windsor高级真皮内装，其他如进阶越野套件及车身轮拱套件等也是特别版标配项目。

  • Defender 110 P425 The Peak Edition(7座)规格
  • 引擎：5公升V8机械增压
  • 马力/扭力：425ps/550Nm
  • 传动：8速ZF自动波，四驱
  • 0至100km/h：5.8秒
  • 耗油量：14.1L/100km
  • 尺码：5,018 x 1,967 x 2,105mm
  • 售价：HK$1,748,000起
  • 查询：2821 7147

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
00:46
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
8小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
10小时前
星岛申诉王 |石门诊所求医被收2260元 移英港妈理论获退款：睇医生都差点被骗
申诉热话
5小时前
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
2026-03-11 16:49 HKT
黄咏仪医生离世｜百人送别追思会、今移送和合石火化 遗言「从不后悔行医」
黄咏仪医生离世｜百人送别追思会、今移送和合石火化 遗言「从不后悔行医」
医生教室
6小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
10小时前
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
3小时前
米芝莲2026｜必比登推介名单 香港6间食店首度上榜 黄大仙屋邨饭店/湾仔明星煲仔饭/正宗拿坡里薄饼登榜！
米芝莲2026｜必比登推介名单 香港6间食店首度上榜 黄大仙屋邨饭店/湾仔明星煲仔饭/正宗拿坡里薄饼登榜！
饮食
6小时前