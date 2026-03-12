新改良版SUV四驱车 越野路华Land Rover Defender全线9款开售│香港特别版The Peak Edition全球限量6辆 V8引擎7座售价174.8万元！

英国越野路华香港代理Land Rover HK今天(3月12日)下午，在铜锣湾告士打道旗舰店， 发表2026年新改良版Defender车系， 全线共9款型号同步开售，售价由69.8万至248.8万元起。 当中最具话题是厂方专为香港市场特制、 全球限量6辆的Defender 110 P425 The Peak Edition特别版， 配有2种专属颜色及一系列内外配件及徽章，售价174.8万元， 即日起接受预购。 文、图：DP

越野路华Land Rover Defender新改良版开售│3款车身共8个型号 柴油/混能/汽油V8多种选择

2026年新改良版Defender同样提供90( 三门2座或5座)、110(五门5座或选配7座)及130( 五门8座或选配7座)三种车身格式，除了Defender 90 D250柴油版及110 D300e PHEV混能版配用直四缸Turbo引擎之外， 其余7款均配V8机械增压引擎(包括P425/P500/ P525三款不同输出)。新版内外改动不多，只是头尾灯、 前泵把及鬼面罩轻微修改，轮圈款式更新， 增添Woolstone银底绿色及Borasco白灰色新选择。

车厢中控触屏由旧款11.4吋升级至13.1吋， 并追加驾驶者专注度监察镜头系统。 新版首度引入可选配的主动式越野巡航控制系统， 而130版本更可选配整合式气压泵， 可于行车时调节轮胎气压方便越野。 值得留意是新增Overland配件套餐(连税另加HK$87, 000)，包括车侧储物箱、折合式爬梯、车侧脚踏、 加高进气口及前后泥挡， 代理指全部外饰配件经过运输署核准合格安装。

越野路华Land Rover Defender新改良版开售│香港特别版The Peak Edition限量6辆

至于最具话题的香港特别版Defender 110 P425 The Peak Edition (7座，HK$1,748,000)， 主要是加上一系列专属配置， 首先是2种特别颜色Santorini黑色或Carpathia n灰色(各限量3辆)，引擎盖字标、后拖车钩、 尾门字标与把手改以金色配衬， 厂方指设计灵感源自从香港太平山看到日落时分维港的绚丽霞彩。 内外均镶有专属订制徽章，配合22吋Dimond Cut轮圈及乌木色Windsor高级真皮内装， 其他如进阶越野套件及车身轮拱套件等也是特别版标配项目。