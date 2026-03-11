全新富豪Volvo EX90 Single Motor RWD Plus电动车本地试驾｜单马达后驱旗舰7座SUV舒适安全 WLTP续航力572km

富豪香港（Volvo Cars HK）一气口引进了两款全新纯电动车，包括ES90豪华四门房车和EX90旗舰7座SUV；后者备有单马达后驱Single Motor RWD Plus版，以及顶级双马达四驱Twin Motor Performance Ultra高性能版两款车型，而首试Plus版倘余极少量现货，若赶及「一换一」尾班车，售价为$728,800（原价$899,900）。文、图：sammy

富豪Volvo EX90 Single Motor RWD Plus电动车本地试驾：卓越空气动力学降风阻 机械式开合头灯惊艳变脸

纯电动7座SUV在市场上选择不多，能让驾驶者和每位乘客舒适出行的大型车款更稀少，刚抵港的Volvo EX90正好填补这个空隙。新车建于厂方的SPA2电动车专用平台，全长比汽油版XC90延伸84mm达到5,037mm，阔与高度则分别收窄44mm和降低24mm至1,964mm及1,747mm；结合「平整化设计语言」（Flush Design），包含全平整车窗玻璃、隐藏式门把手、车身齐平支柱与无框式后视镜，观感相对轻巧流丽。同时，EX90配备主动式气流管理，车头下方进气口的自动气流遮板叶片（Automatic Spoiler Shutter），可在0至90度之间依据冷却需求与车速自动调整，借以增强高速运行的稳定性，并将风阻降至0.29Cd更低水平，提升纯电续航力。除了采用细一级20吋合金轮圈和雷神之锤LED头灯非HD高阶配搭，后驱Plus版的造型与车价$1,399,900的四驱Performance Ultra高性能版没甚差异。另车头大灯还内藏乾坤，开启时日间灯模组会机械式向上下位移，让隐藏的头灯模组露出，结合迎宾灯序列，营造强烈科技仪式感。

富豪Volvo EX90 Single Motor RWD Plus电动车本地试驾：豪华7座舒适大空间 专属儿童安全椅安心出行

大7座纯电SUV的2,985mm轴距与XC90相若，车厢空间极宽敞，布置洋溢北欧奢华风。当中，音响控制旋钮与冷气风口采用Jewel-design设计，全面提升内装质感。三排2+3+2座椅由Nordico生物材料包裹，电动记忆前座附设冷暖透气功能，中排中座内置隐藏式儿童安全座椅，第3排尾座更拥有909mm头顶和811mm脚位空间，配合宽广肩膀位、独立冷气送风、USB充电和杯架等配置，成年人入座也没投诉。稍为扣分是后排进出通道空间较狭小，加上欠缺扶手，上落车需当心。除了9吋数码仪表板与14.5吋触控中央屏幕、预载Google Built-in作业系统及支援5G连网和OTA远端更新，标准设备还有脚控感应电尾门、HUD投射仪表、四区恒温冷气、手机无线充电、蓝牙与多组USB Type-C连接埠、14扬声器Bose音响、Apple CarPlay、有效阻融光热的全景式天窗、360泊车镜头及全套智慧安全辅助与环境感知系统。数码卡片车匙以外，也可透过专用手机App开关车门和遥控车辆设备，而行李箱右侧和中座两端都设有电按键，轻触可放平和还原后排座椅。

富豪Volvo EX90 Single Motor RWD Plus电动车本地试驾：行车爽劲快軚灵活 800V架构29分钟快充80%

单马达后驱Plus版配备92kWh锂电池，拥有333hp马力和480Nm扭力，0-100km/h加速6.8秒，极速180km/h。WLTP模式下，续航力高达572km，满足日用所需。受惠800V高压电力架构，SUV最高支援DC 250kW直流快充，约29分钟可将电量由10%充至80%。车重达2,556kg，整体行车感倒是爽快流畅，且劲度十足。始终电动车的扭力输出是直接了当，所以没有出现于混能XC90 B5的Turbo Lag迟滞现象，驶上长斜路段可以一气呵成完成。同时，Plus版虽没有气压悬挂加持，但行车舒适度与转向稳定性都有极佳表现，配合灵巧快軚特性，不乏驾驶乐趣。驾驶模式有Standard和Off-road两种，后者适合雨天和湿滑路况使用，而One Pedal Drive单踏板驾驶则提供On、Off和Auto三项选择。Auto的制动能量回收拖力比On弱，不过有一点需注意，若镜头系统感应不到前方路上有车辆，即使右脚松离电门仍会保持滑行状态，不像On模式即时拖慢减速。所以Auto适合快速公路上使用，但建议熟习后才启动。

EX90 Single Motor RWD PLUS版规格

传动：92kWh锂电 + 后置驱动马达

马力 / 扭力：333hp / 480Nm

0至100km/h：6.8秒

续航力：572km(WLTP)

尺码：5,037 x 1,964 x 1,747mm

售价：$728,800(「一换一」计划)

查询：2927 3388