全新平治Mercedes-Benz VLE豪华MPV电动车发表│应用800V电驱平台WLTP续航力逾700km 超豪车厢格局 香港最快明年有售

更新时间：13:00 2026-03-11 HKT
发布时间：13:00 2026-03-11 HKT

平治(Mercedes-Benz)昨天晚上(3月10日)在德国斯图加特发表全新VLE电动车系列，属于7座MPV格式的Grand Limousine旗舰级豪华车，也是首款应用平治新世代Van Architecture底盘的型号。全新专属800V电驱平台，配合115kWh三元锂电池及前驱或四驱传动组合，WLTP续航力超过700km，同时支援DC 300kW快速充电。超豪车厢装潢除了内置MB.OS作业系统，还有全新MBUX Rear Space Experience系统。   文：DP   图：平治

全新VLE可视之为V-Class/EQV的进化版，其实平治去年透露过，未来还有更高级的VLS系列，可以想像为E-Class及S-Class的分野。率先登场的VLE是平治首款应用新世代Van Architecture的车型，配合全新研发800V电动车专属底盘平台，打头阵两个型号VLE300及VLE400 4Matic均采用115kWh NMC三元锂电池，分别在于VLE300为单马达前驱(马力313ps)，VLE400 4Matic则是双马达四驱(马力408ps以上)，厂方暂时未具体公开两者规格，只强调WLTP续航力达到700km以上，而且可支援DC 300kW快速充电，15分钟可补充355km航程。平治透露明年再会追加两款配用80kWh LFP磷酸铁锂电池的VLE入门版本。据知全线VLE标配Airmatic空气悬挂(离地距可升高或降低40mm)，以及后轮转向功能( 7度角，回旋半径跟CLA相若)。

全新VLE超豪华车厢格局跟时下不少国产对手如Zeekr 009或Denza D9相似，卖点除了是名为Grand Comfort Seats电控通风按摩中排大班椅之外，还有电控折合式巨型31.3吋8K大电视、Sky View透光玻璃顶、22喇叭Burmester 3D环回音响等。前排MBUX Superscreen巨型屏幕包括10.25吋数码仪表板、14吋中控触屏及14吋副驾触屏， 同时备有23.1吋HUD抬头显示资讯屏幕。原车内置MB.OS最新作业系统，以及后排MBUX Rear Space Experience全方位影音娱乐系统。平治尚未公布VLE规格、售价及上市日期等资料，听闻香港市场可能最快2027年才开售。

