两款全新富豪Volvo电动车香港开售｜EX90旗舰7座SUV「一换一」尾班车售价$728,800 ES90四门房车WLTP续航力661km 人气唱作歌手Jay Fung冯允谦担任嘉宾

富豪Volvo昨晚（3月6日）在沙田新城市广场举行盛大发布会，主角是两款赶上「一换一」尾班车的全新纯电动车，包括EX90旗舰7座SUV和ES90豪华房车。活动还邀请了人气唱作歌手Jay Fung冯允谦担任站台嘉宾，一同见证纯电新作登场，并现场献唱全新歌曲，令气氛更炽热。文、图：sammy

两款全新富豪Volvo电动车香港开售：EX90旗舰7座SUV一门双杰 高性能Performance Ultra版标配气压悬挂

全新Volvo EX90旗舰7座SUV是发布会焦点所在，港版提供两款车型，分别是单马达后驱Single Motor RWD Plus版和顶级双马达四驱Twin Motor Performance Ultra高性能版。代理表示，新车订购反应理想，Plus仅余数辆现货，倘能把握「一换一」最后税务优惠，售价$728,800（原价$899,900），而标配双气室气压悬挂的Performance Ultra版，车价为$1,399,900。昨晚出席新车发布会的主礼嘉宾，包括瑞典驻港澳总领事贝乐仪（Louise Bergholm）、销售计划高级总监谢欣（Matthrew Xie）、维信汽车大中华CEO Robby及维信汽车香港区总经理曾耀民。另两款全新旗舰电动车，将于3月7日至3月8日的Volvo沙田新城市广场车展首度展出，车迷可前往参观选购。

两款全新富豪Volvo电动车香港开售：0.29Cd超低风阻 顶级版配置更豪华

旗舰7座SUV建基SPA2电动车专用平台，长阔高尺码是5,037 x 1,964 x 1,747mm，轴距2,985mm。体态虽强悍，透过「平整化设计语言」（Flush Design），包含全平整车窗玻璃、隐藏式门把手、车身齐平支柱与无框式后视镜，以及主动式气流管理，却成就0.29Cd超低风阻。现场展出是Performance Ultra顶级版，外型与Plus版差异轻微，除了标配气压悬挂，并搭载照明效能更佳的雷神之锤HD LED头灯，采用21吋合金轮圈和车尾型号徽章有别。

大7座纯电SUV拥有极致宽敞的车厢空间，2+3+2座椅由透气Nappa皮革包裹，其中第3排尾椅经精心人体工学设计，即使成年人入座仍有充裕头部及腿部空间，可舒适享受长途旅程。除了9吋数码仪表板与14.5吋触控中央屏幕、预载Google Built-in作业系统及支援5G连网和OTA远端更新外，顶级版还标配光热阻绝效能出众的层压玻璃结构（Laminated Glass）全景式天窗，以及功率1,640W的25扬声器Bowers & Wilkins顶级音响，当中后者首度引入与伦敦传奇录音室Abbey Road Studios联手开发的Abbey Road Studios Mode，能模拟世界级音乐厅的声场效果，营造现场般聆听享受。安全是品牌不二核心价值，车系配备中排儿童安全座椅，以及全套智慧安全辅助与环境感知系统，为出行带来全面性保护。

两款全新富豪Volvo电动车香港开售：双马达四驱版性能强悍 800V架构半小时快充80%

两款全新富豪Volvo电动车香港开售：顶级版搭载106kWh锂电池，性能强悍之余，WLTP续航力高达624km。

两款全新富豪Volvo电动车香港开售：800V电力架构最高支援DC 250kW直流快充，约30分钟可充电10%至80%。

两款全新富豪Volvo电动车香港开售：透过屏幕可选择不同驾驶模式

双马达四驱Performance Ultra顶级版搭载106kWh锂电池，拥有680hp马力与870Nm扭力，0-100km/h加速4.2秒，尽显旗舰强悍本色，而WLTP续航力高达624km，满足日用所需。受惠800V高压电力架构，SUV最高支援DC 250kW直流快充，约30分钟可将电量由10%充至80%。

EX90 Twin Motor Performance AWD ULTRA版规格

传动：106kWh锂电 + 前后马达四驱

马力 / 扭力：680hp / 870Nm

0至100km/h：4.2秒

续航力：624km(WLTP)

尺码：5,037 x 1,964 x 1,747mm

售价：$728,800(「一换一」计划)

查询：2927 3388

两款全新富豪Volvo电动车香港开售：ES90豪华纯电房车同步登场 「一换一」尾班车售价$628,800

率先引入的ES90豪华电动房车是Single Motor RWD Plus版本，车尾采用揭背式设计，突破传统Volvo房车框架，造型倍显流线动感。新车长5米，超长轴距达3,102mm，打造出同级难以匹敌的后排腿部空间。ES90同样采用800V高压架构，单马达后驱版搭载92kWh锂电池，马力333hp，扭力480Nm，0-100km/h加速6.6秒，极速180km/h，WLTP续航力高达661km。新车支援DC 310kW直流快充，20分钟可充电10%至80%。ES90现货更稀少，「一换一」售价$628,800，而两款电动新车的订购详情可向代理查询。

ES90 Single Motor RWD PLUS版规格

传动：92kWh锂电 + 后置驱动马达

马力 / 扭力：333hp / 480Nm

0至100km/h：6.6秒

续航力：661km(WLTP)

尺码：5,000 x 1,942 x 1,553mm

售价：$628,800(「一换一」计划)

查询：2927 3388