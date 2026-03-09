LEGO Icons系列Ford Model T还原百年情怀！手摇发动、布制车顶高度复刻老爷车

对于老爷车迷而言，福特（Ford）Model T（T型车）不只是汽车，更是推动世界运转的里程碑。这款被暱称为「Tin Lizzie」的传奇车款，最近正式加入LEGO Icons收藏级系列，模型不只还原了1913年版的经典黑金配色，更在功能细节上向百年前的工业革命致敬。

LEGO Icons系列Ford Model T还原百年情怀

考究原型经典黑金重现

当年福特汽车创办人Henry Ford曾有一句名言：「任何顾客都可以把车漆成他喜欢的颜色，只要它是黑色的。」LEGO这款Model T完美遵循了这一传统，全车由1,060块积木砌成，完成后长度约 29c m，高度达 20c m，将那份高挑、纤瘦的早期汽车轮廓拿捏得恰到好处。最令细节控惊喜的，莫过于车头那巨大的「黄铜」色散热护栅，以及搭配细长白色橡胶胎的辐条式轮圈，完美勾勒出20世纪初的贵族气息。

可动构造：手动「摇杆」最吸睛

LEGO Icons系列向来以精致连动见称，这部Model T除了基本的前辘转向功能外，更有几个神还原的细节位。

引擎盖连动：掀起两侧引擎盖，可以看到一台精细的直列四缸引擎。最特别的是，转动车头的起动手摇杆（Hand Crank）时，引擎冷风扇会随之旋转，重现百年前发动引擎的仪式感。

软顶变换：随车附送由特殊纤维织物制成的布制车顶，可自由选择展开遮阳或折叠收起。

隐藏空间：打开驾驶座长椅，下方藏有当年的燃料箱设计；后方行李箱与乘客车门亦可灵活开启。

汽车鼻祖值得收藏

相比起现代超跑的流线型，Model T那种机械原始美反而更耐看。虽然一千多块积木难度不算极高，但其历史意义与摆设效果绝对是满分。如果你已经收藏了Porsche 911或Land Rover Classic Defender，这部「汽车鼻祖」绝对是拼图中不可或缺的一块。

文：B1807

图：LEGO