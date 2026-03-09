LEGO Icons系列Ford Model T还原百年情怀！手摇发动、布制车顶高度复刻老爷车
更新时间：12:00 2026-03-09 HKT
发布时间：12:00 2026-03-09 HKT
发布时间：12:00 2026-03-09 HKT
对于老爷车迷而言，福特（Ford）Model T（T型车）不只是汽车，更是推动世界运转的里程碑。这款被暱称为「Tin Lizzie」的传奇车款，最近正式加入LEGO Icons收藏级系列，模型不只还原了1913年版的经典黑金配色，更在功能细节上向百年前的工业革命致敬。
LEGO Icons系列Ford Model T还原百年情怀
考究原型经典黑金重现
当年福特汽车创办人Henry Ford曾有一句名言：「任何顾客都可以把车漆成他喜欢的颜色，只要它是黑色的。」LEGO这款Model T完美遵循了这一传统，全车由1,060块积木砌成，完成后长度约
可动构造：手动「摇杆」最吸睛
LEGO Icons系列向来以精致连动见称，这部Model T除了基本的前辘转向功能外，更有几个神还原的细节位。
- 引擎盖连动：掀起两侧引擎盖，可以看到一台精细的直列四缸引擎。最特别的是，转动车头的起动手摇杆（Hand Crank）时，引擎冷风扇会随之旋转，重现百年前发动引擎的仪式感。
- 软顶变换：随车附送由特殊纤维织物制成的布制车顶，可自由选择展开遮阳或折叠收起。
- 隐藏空间：打开驾驶座长椅，下方藏有当年的燃料箱设计；后方行李箱与乘客车门亦可灵活开启。
汽车鼻祖值得收藏
相比起现代超跑的流线型，Model T那种机械原始美反而更耐看。虽然一千多块积木难度不算极高，但其历史意义与摆设效果绝对是满分。如果你已经收藏了Porsche 911或Land Rover Classic Defender，这部「汽车鼻祖」绝对是拼图中不可或缺的一块。
- 售价：$919
- 查询：按此
文：B1807
图：LEGO
延伸阅读：现代Hyundai迎Pokémon热潮首推比卡超、百变怪主题套件
最Hit
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
2026-03-08 07:30 HKT
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
2026-03-08 06:00 HKT
回乡证网上预约申请/续期懒人包！深圳续领都得 符合4条件即优先办理 相片要求/快证/临时通行证一览
2026-03-08 10:30 HKT