全新零跑Leapmotor B10电动车本地试驾｜紧凑型SUV瞄准年轻家庭客 「一换一」尾班车售价16.9万元

不少电动车品牌早著先机，趁著税制大改革前，把旗下BEV新车引进开售，当中包括零跑汽车（Leapmotor）的B10纯电动SUV。代理爱跑新能源汽车表示，首批B10于3月初抵港，若赶及3月31日或之前成功登记出牌，顾客仍可以「一换一」价$169,000购买，随后车价将调整至$254,340。文、图：sammy

零跑Leapmotor B10纯电SUV本地试驾：卓丽造型大方得体 7种车身颜色选择

在去年底IMXpo 2025香港汽车博览率先展出的B10，是国产零跑汽车继T3和C10后，第三款在港推出的纯电动车。单马达后驱紧凑型SUV以全新LEAP3.5架构打造，定位在C10之下，主打年轻人与家庭客市场。港版只有一款选择，没再细分标准及豪华版，而BYD ATTO 3、东风Nammi VIGO Pro等，属同级竞争对手。5门5座位B10长4,515mm、阔1,885mm、高1,655mm，轴距2735mm，适合香港道路驾驶之余，宽敞车厢空间更媲美中大型SUV。简约卓丽外型与C10一脉相承，差异是B10的线条与轮廓偏浑圆和不设行李顶架，C10观感则相对硬朗。透镜式LED头灯和贯穿式LED尾灯、18吋铝合金轮圈、隐藏式车门把手及电尾门是标准设备，车身有黑、白、银、紫、深/浅灰和试车的蓝色共7种选择。

零跑Leapmotor B10纯电SUV本地试驾：车厢空间宽敞实用 设备一应俱全

现代化座舱同样体现简美格调，且舖排不乏特色与功能性。当中，表板设计富立体层次感，兼可暂放小物品，连系64色气氛灯，缔造和谐氛围，而内饰也有深与浅两种配搭，迎合用家喜好。全车座椅由环保皮革包裹，前座具备冷暖透气功能，后排空间宽阔充裕，日光从全景式天窗直透入内，结合全平地台，乘坐感舒适开扬。丰富配置还有多功能皮軚环、8.8吋LCD仪表板和14.6吋悬浮式触控中央屏幕、原厂12扬声器音响、资讯娱乐系统支援Apple CarPlay、恒温冷气连后排送风、360泊车镜头、Auto Hold电子手掣、前后各2组USB充电、手机无线充电、12V电插座、全车保护气袋及ADAS高级驾驶辅助系统等，并于ENCAP撞击测试取得5星评级。另中控台下方与后座中央手枕内同设杯架，车内各处备有实用收纳空间，至于尾箱基本容量是431升，折叠后座椅可扩大到1,102升。除了NFC卡片钥匙，还可透过专属手机App控制车门上或解锁，预先开启冷气和掌握充电状态。新车造工与用料优良，唯一挑剔是实体操作键不多，事事要透过屏幕拣选及设定，需花时摸索和适应。

零跑Leapmotor B10纯电SUV本地试驾：动力充沛丰盈 WLTP续航力434km

全新B10搭载67.1kWh磷酸铁锂电池，拥有160kW（约218ps）马力和240Nm扭力，0-100km/h加速需时7.5秒，WLTP续航力434km。纯电SUV最高支援DC 178kW直流快充，17分钟可补充30%至80%电量。驾驶及转向模式同有标准、舒适和运动3种选择，动能回收则划分弱、中、强3级。新车性能与操控算不上是同级天花板，优秀出色表现倒名列前茅。轻踏电门板，丰沛动力随传随到，行车淋漓畅快，而电子辅助转向軚感明确实在，可向驾驶者传达清晰路讯，加强人车沟通力。运动模式下，纯电SUV冲刺力更强，提升驾驶乐趣。动力回收方面，中级发挥贴近汽油车，即使采用最强等级，松离电门自动减速反应也很线性，没呈明显拉扯。前麦花臣与后多连杆悬挂的滤震效能卓越，运行宁静又舒适，稍嫌是偏软设定削弱了支撑，快车过弯身驱会有所倾侧。其次，原装国产轮胎抓地力一般，升级应有更佳发挥。