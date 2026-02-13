唐碧霞2026马年运程│车身颜色/车牌号码/座驾产地如何选？ 驾车行大运宜往正东/东南/正北

很多朋友进入马年除了会关注自己的运程外，亦有不少车主想了解跟座驾有关的宜忌。不同生肖在挑选座驾时，有什么需要跟自己生肖配合？在颜色方面，不同生肖又有没有什么分别？原则上，其实不同车型对我们的影响不算太大，相反，车身颜色的影响就大得多。

车身颜色可依出生季节而定 车牌号码忌2组数字

车身颜色可根据不同的出生季节而定，例如是春天出生，即是农历正月、二月或三月出生的话，一般来说命格就是属木，宜选用一些属金的东西，所以车身可选择金色、白色、银色；夏天出生的话，即是农历四月、五月和六月出生，火会较重，宜用上黑色、蓝色、灰色；秋天出生代表是农历七月、八月和九月天生，金较重，可用一些木的东西，例如绿色和青色；而冬天出生即是农历十月、十一月或十二月，水会比较重，直用一些鲜艳的颜色，属火的颜色，例如是红色、紫色、橙色。

车身颜色可依出生季节而定：

春天出生（农历正月、二月、三月）：金色、白色、银色

夏天出生（农历四月、五月、六月）：黑色、蓝色、灰色

秋天出生（农历七月、八月、九月）：绿色、青色

冬天出生（农历十月、十一月、十二月）：红色、紫色、橙色

不同生肖在选用车牌号码方面都可以配合。首先，就是2号和5号、5号和2号，假设车牌有52或者25的话，那就不是太理想，因为这称为「二五交加，损主重病」，所以要尽量避免这些数字；另外就是6号和7号，称为「六七交剑煞」，驾驶的话容易有危险，

同样需要避免；最后就是2号和3号，就是「二三斗牛煞」，代表容易出现小问题。

其实我们可根据不同五行的喜忌去选用相应的数字。如命格需要用水，就可选用多点1号和6号；如用金的话就可选4号和9号；需要土的话，就可选5号和0号；要用火就可用2号和7号；用木的话可用3号和8号。当然，现在正值九运，所以一些和九相关的数字都会特别好运，如车牌号码有9加9组合，即是双9、或是89、19、11都会特别当旺。

车牌号码组合忌：

（25）、（52），「二五交加，损主重病」

（6）、（7），「六七交剑煞」

（2）、（3），「二三斗牛煞」

座驾的出产地又是否需要考虑？原则上来说，其实都是根据不同的命格，以出生季节来区分。春天出生的话，可考虑一些欧美车；夏天出生可以考虑国产车，因代表北方，亦是代表著水，能中和命格；秋天出生可考虑日本车；至于冬天出生，因驾驶这行为是属火， 所以驾驶什么品牌都可以。

座驾产地：

春天出生（农历正月、二月、三月）：欧美车

夏天出生（农历四月、五月、六月）：国产车

秋天出生（农历七月、八月、九月）：日本车

冬天出生（农历十月、十一月、十二月）：任何品牌

揸车行大运宜正东/东南方/正北方 九龙东/柴湾/北区各有好运

很多人说，在农历新年要开车行大运，当中有几个方向都是不错的。2026年最好的方位，

第一就是正东，对于财运会有正面帮助，在香港的话，牛头角、观塘或柴湾方向都是不错。

另外，东南代表喜庆位，容易有开心事发生，例如升职、加薪、买楼或创业，如想有这方面的运，可循东南方向，如将军澳。如希望各方面都形平均地有提升的话，北面是个好位置，可考虑上水、粉岭，或是中环、湾仔、铜锣湾。

农历新年开车行大运：

正东方财运位：牛头角、观塘或柴湾

东南喜庆位：将军澳

北方各方面平均提升：新界北区、中环、湾仔、铜锣湾

至于南面及西北方比较一般，南方代表新一年容易发生不太开心的事，以全世界来说，澳洲、泰国、马来西亚、新加坡及纽西兰等地都需要多加留意，而西北方都不太看好。

新历2月11日，即是俗称的年廿四，这天是适合洗车或进行汽车美容，新一年当然要将座驾清洁得干净整齐，气场自然都会变好。而座驾摆设方面，是不建议在车上进行过多粉饰，只要驾驶专注就能顺风顺水。另一方面，想每年顺风顺水都需要一些转变，例如是一些摆设的位置，到新一年都需改变，如放在病位的话，当然就要移去有利位置。有几个生肖今年都要留意，例如：属马、属鼠、属牛及属兔，来到马年都会出现不同程度的变化，可能会关乎感情、住屋、健康、财运等，所以来到不太契合的年份，不如多做开心事，如结婚、置业、添丁及创业，这些都能提升整体运势。



