英之杰与加德士全港首个联营油电站正式启用｜加设直流DC 120kW高速充电椿替电动车充电 支援Inchcape One+手机App

英之杰与加德士携手推出全港首个联营油电站已于2月10日正式运作，该站位处蒲岗村道加德士加油站（蒲岗村道与丰盛街交界），站内加设两台施耐德电气（Schneider Electric）的直流DC 120kW高速充电椿，可为电动私家车和商用车辆提供充电服务。充电椿支援全新Inchcape One+手机应用程式，即日起至2026年3月15日还享有开幕限时优惠。文：sammy、图：Inchcape

英之杰与加德士全港首个联营油电站正式启用：开幕限时优惠每度电低至$2.5 AI人工智能识别车型

英之杰与加德士全港首个联营油电站正式启用：启动礼由英之杰香港大中华区董事总经理刘启成主持（左二），主礼嘉宾包括环境及生态局副局长黄淑娴女士（左三）、雪佛龙香港董事长黄向荣先生（右二）、施耐德电气香港区总裁赵启文先生（右一）及中华电力有限公司电动出行总监林浩文先生（左一）

英之杰与加德士全港首个联营油电站正式启用：英之杰与加德士全港首个联营油电站日前正式启动

英之杰与加德士全港首个联营油电站正式启用：站内加设两台施耐德电气(Schneider Electric)的直流DC 120kW高速充电椿，可为电动私家车和商用车辆提供充电服务。

英之杰与加德士全港首个联营油电站正式启用：充电椿支援全新Inchcape One+手机应用程式，即日起至2026年3月15日还享有开幕限时优惠。

英之杰香港全面配合政府的《电动车普及化路线图》，并积极推动减碳及能源转型相关政策。应政府通过调整油站地契条款，加装电动车充电设施，促进转型使用电动和新能源汽车，最近更与雪佛龙香港签订合作协议，联手推出全港首个联营油电站。在蒲岗村道加德士加油站内加设两台施耐德电气（Schneider Electric）的直流DC高速充电椿。当天启动礼由英之杰香港大中华区董事总经理刘启成主持，主礼嘉宾包括环境及生态局副局长黄淑娴、雪佛龙香港董事长黄向荣、施耐德电气香港区总裁赵启文、以及中华电力有限公司电动出行总监林浩文。

回应政府加速推动电动的士普及化，于2027年前投入约3,000辆电动的士的政策方向。全新充电站于每日下午3时至6时的繁忙时段，将为电动的士提供每支充电桩6个预约充电，以解决司机的轮候烦恼，其余时段则开放予所有车主。收费方面，电动车私家车和电动的士每度电为$3.8及$2.66，而即日起至2026年3月15日更提供开幕限时优惠，电动私家车与电动的士每度电只需$2.8和$2.5。同时，该油电站更是全港首个采用AI人工智能摄影机技术的充电站，系统可透过顶灯、半月牌及车队贴纸等特征辨识的士，以便在每日下午专用时段享用优惠价格充电。