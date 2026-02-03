Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Audi创作总监唱反调？拒绝车厢被萤幕包围 旋钮按键重现机械触感

更新时间：12:00 2026-02-03 HKT
发布时间：12:00 2026-02-03 HKT

近年新车设计趋势是萤幕越来越多，画面越来越大，未来甚至有可能连挡风玻璃及车窗也是萤幕一部分，视觉上完全被包装。Audi奥迪创作总监Massimo Frascella近日接受媒体访问，公开唱反调不打算随波逐流，反而希望透过触感、细节，以及那些年曾令车迷手指留下记忆的「Audi click」，重新定义具个性的内栊设。

Audi创作总监唱反调拒绝车厢被萤幕包围

过去曾负责Range Rover、Defender等名作的Frascella，2024年出任Audi创作总监，日前在访问中直言由中控台、仪表板到客座，双萤幕、三萤幕以至贯穿式大屏，已成为今时今日豪华配置的象征，然而巨芒并不代表最佳体验，更多的是为科技而科技。他认为科技应该需要时才出现，不使用直接隐藏起来，非一味抢去驾驶者的视线与注意力，也就是他口中的「shy tech」。这种「收敛」在去年亮相的Concept C概念电动车上初见端倪，车厢只设有一台10.4吋中控萤幕，且可以完全隐藏起来，令车厢布局重现昔日的简约格调。

数真正的反璞归真，是Frascella刻意寻回逐渐失去的Audi Click与手感，他多次提到「tactility is very important」，并点名要找回过往Audi旋钮、按键那种精密的机械触感，在他眼中一个做得准绳、阻尼扎实的旋钮，比一块再大、再高清的萤幕更能传达品牌的个性与级数。至于Concept C内栊那些仿如腕表的旋钮与按键，正是这种触感哲学的示范，用最少的元素，营造最清晰的操作与最实在的机械味。

在外界看来，Audi新设计路线似乎跟市场潮流背道而驰，对手阵营中，宝马、平治都在中国市场需求带动下，倾向更华丽、更智能的车厢布局。Frascella却提醒团队，Audi虽然是全球品牌，但骨子里仍然是德国车厂，如果一味迎合所有人口味，最终会失去自家个性。

 

文：B1807

图：Audi

 

