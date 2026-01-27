国产新能源车JAECOO J8七座SUV准备攻港│1.5T PHEV插电混能 续航力1,200km 最快今年中开售

当大家议论纷纷电动私家车「一换一」税务宽减计划，会否在今年3月31日后取消或者修改之际，不少内地车企已作出两手准备，计划引进新世代汽油混能车，例如奇瑞旗下Jaecoo J8右軚版PHEV混能7座豪华SUV上月已率先抵港预览，听闻最快今年中旬抵港上市。 文、部分图片：DP

全新Jaecoo J8混能豪华SUV香港预览│右軚7座版准备就绪

全新Jaecoo J8右軚版去年率先在部份亚洲国家及地区，例如澳洲、印尼、马来西亚等开售，今次来港首展是PHEV插电混能7座版，搭载1.5公升Turbo引擎、34.4kWh锂电及Super Hybrid系统（双马达）四驱，前轴结合了3速波箱及马达，后轴另有一个马达驱动，出口版输出约537ps马力和650Nm扭力（内地版为605ps及915Nm），性能强劲。据知油电综合续航力约1,200km，纯电则约180km。

现场所见J8车身体积及市场位置跟越野路华Discovery Sport接近，是市场少数中型7座位混能豪华SUV，三排座椅为2+3+2格式。原车配有12.3吋数码表板及12.3吋中控触屏，屏幕反应快捷，中排平地台空间不俗，尾排宜作临时用途，整体豪华气氛不俗。代理透露J8可能今年中抵港上市，售价未定。