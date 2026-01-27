经典车平治Mercedes-Benz 300SL积木模型香港开售│1:12比例Mattel Brick Shop™首作 平治专店发售 盛惠HK$1,940

平治(Mercedes-Benz)香港昨天(1月26日)宣布，由Mattel Brick Shop™ Hot Wheels Premium Series推出的首款收藏家系列积木模型车：Mercedes-Benz 300SL，正式抵港发售，即日起于平治九龙品牌中心(红磡宝来街50号)及平治官方网店(www.mercedes-benzcollection.com.hk)发售，定价HK$1,940。 文：DP 图：MBHK

1:12平治Mercedes-Benz 300SL积木模型车抵港开售│1,600零件组成 附送1:64模型车仔

今次这款由平治官方认可1:12比例Mercedes-Benz 300SL模型车，是Mattel Brick Shop™ Hot Wheels Premium Series推出的首款收藏家积木系列模型车，由两位设计师Benoit Monterroso与Craig Callum设计，采用1,600个块零件及金属部件制成，精致展现300SL内外细节，包括经典鸥翼车门开关。

这款300SL模型车长360mm、高100mm，配备金属侧镜和軚盘，引擎盖、行李箱盖及鸥翼车门均可打开，同时提供可替换的轮圈、前大灯、座椅及排气管等零件。行李箱内附设后备胎，进一步增添真实感。随车附送专属1:64平治300 SL 合金模型车仔及透明展示盒。全套模型售价为HK$1,940，顾客可于平治九龙品牌中心(红磡宝来街50号)或平治香港网店购买。