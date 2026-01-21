万事得MX-5迷你版致敬经典｜开篷小跑车神韵重现 最高时速75公里非一般玩具车

精于将经典车款改成迷你电动车的上海汽车工作室end of S.T.A.Y.，早前应CarbonMiata老板邀请，联手设计外形近乎神还原万事得Mazda MX-5的Mini Miata，由头灯、軚盘到内饰全部做得似模似样，缩水归缩水，这辆玩具车真个跑得动，不过售价接近6万元，够买得起半架电动车。

万事得MX-5迷你版时速 75公里 非一般玩具车

若是Mazda万事得车迷，对改装配件品牌CarbonMiata应该有所听闻，专门生产MX-5（Miata）及RX-7的碳纤维及玻璃纤维配件，有「MX-5专用零件资源中心」之称，目前已推出超过700款改装配件，在亚洲及欧美不乏车迷捧场。CarbonMiata老板Marc Baltzinger，某次在社交平台看到end of S.T.A.Y.制作的迷你保时捷911，主动提议开发Mini Miata的计划，大概大家都是以上海为基地，两者一拍即合。

Marc提供原车让对方扫描，再以3D重塑车身细节，经过2年时间，最终Mini Miata车身长 2,400mm 、阔 1,100mm 及高 700mm ，足足比真车细了几个码，比例却几何乱真，经典跳灯、軚盘及车身线条，完全还原出MX-5神韵。

跟end of S.T.A.Y.制作的迷你911一样，Mini Miata前悬挂采用双A臂结构，配上2,500W马达及锂电池，最高时速可达 75公里 ，惟续航仅 48公里 。Marc表示别以为是玩具车，转向、悬挂、煞车等统统有齐，完全可以当真车玩，甚至漂移。目前Mini Miata可于官网入手，售价7,500美元（约58,482港元），除了原厂颜色或自选喷色，还可加配真皮车厢。

文：B1807

图：CarbonMiata、end of S.T.A.Y.