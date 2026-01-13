2026东京改装车展Tokyo Auto Salon│丰田、本田联手打造JDM日本跑车新潮流

一年一度举行的日本东京改装车展(Tokyo Auto Salon 2026)，刚于上周五至日(1月9日至11日)圆满举行，今届超过380间参展商合共展出多达900辆新车及改装车，从首天早上现场所见，人流比去年旺盛挤踊，大会预计今年入场人数可超越去年逾25万人次数字。 文、图：DP

2026东京改装车展Tokyo Auto Salon│丰田Toyota GR GT抢尽风头

今年东京改装车展头条热话，就是首次公开亮相的全新丰田GR GT及GR GT3超级跑车及赛车，应用新开发汽油4公升V8双Turbo引擎、8速半自动波箱、Hybrid混能系统(包括锂电及马达)，还有同样是新设计的铝合金车架，以及前中置引擎后置波箱、后驱Transaxle底盘。当全球大车厂锐意发展纯电动车(BEV)之际，丰田还大举投资汽油超跑及GT3赛车，一切出于丰田会长丰田章男对于汽车的热爱和热情。

虽然车展前夕传闻丰田将会展出MR-2后继车，丰田章男站台时打趣说，今次真的带来了一款小巧2座位中置引擎GR新车，原来是指大发Daihatsu GR Hi-jet MORIZO K-Trail特别版概念载货车！另外，丰田早前宣布以Toyota Racing赛车队名义，出战今年WEC耐力赛及NASCAR房车赛，Gazoo Racing(GR)则专注WRC拉力赛及纽布灵24H耐力赛等。两支厂队会否掀起内部斗争？作为GR创办人的丰田章男，竟然在车展上跟Toyota Racing社长佐藤恒治，一同穿上拳套作出磨拳擦掌举动，据知Toyota Racing稍后会推出独立改装车及产品，佐藤社长叫我们拭目以待。

2026东京改装车展Tokyo Auto Salon│本田HRC Prelude、FL5厂队加持

另一边厢本田也在今年TAS强势展示HRC Honda Racing跑车阵容，包括HRC Prelude及HRC Civic Type R FL5原厂改装版，以及HRC Prelude GT500战车，HRC将会好像平治AMG或宝马M一样，成为本田加强版车型副线品牌。不过今次全场最瞩的本田改装车，却是由ARTA赛车队推出的ARTA GT FL5特别版，全球限量20辆，车价1,350万日圆，相比普通版FL5(Civic Type R)贵逾两倍，引擎全面强化，马力增至400ps(+70ps)，车身配上全套阔沙板及专用尾翼等组件，还有绞牙避震、锻𫐉及AP煞车系统等。

丰田和本田不遗余力继续发表新型汽油跑车及以官方身份致力推动改装车文化，令全球汽车发烧友对于古今JDM日本跑车趋之若骛。电动车虽然数字上已经成为市场主流，但日本好玩汽油跑车似乎有着一股非常强大潜力势头！有关今届东京改装车展现场实况，大家可到《驾驶舱》频道免费观看影片：https://youtu.be/H46ryugk7xo