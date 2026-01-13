Verge TS Pro首款固态电池电动电单车！10分钟即充300公里10万次充放循环 今年第1季量产

当各大车厂还为固态电池（Solid State Battery）不断努力，来自芬兰的Verge Motorcycles宣布旗下创科公司Donut Lab成功突破重重难关，开发出可应用于量产车的全固态电池，并率先于今年首季交付并安装到Verge主打电动电单车TS Pro上，正式将固态电池从实验室开往商业用途。

Verge TS Pro首款固态电池电动电单车10分钟充300公里

贵为首款应用固态电池的电动电单车，Verge表示TS Pro所用的固态电池能量密度达400Wh/kg，相比锂离子电池提升约30%至60%，标准版配备20.2kWh电池，续航力为 350公里 ，支援200kW超级快充，充电短短10分钟即可由零充至80%，补充 300公里 ，虽然与Donut Lab宣称其固态电池5分钟即充满电尚有距离，但对电动电单车而言，已是一个惊人数字，厂方另提供33.3kWh电池增程版，续航力达到 595公里 。

固态电池对比锂电池优势：

能量密度：400Wh/kg

充放循环寿命：10万次

稳定性： -30℃ 、 100℃ 以上极端温度仍维持99%

安全性：固态电解质不易燃

成本：较锂电池低且不用稀有元素

除了能量密度大增，官方指固态电池比锂电池更大优势是安全及耐用，由于电解质为固态，不易燃或产生热失控反应；充放循环寿命达到10万次（锂电池约1,000次至2,000次）；极端温度如 -30℃ 或 100℃ 以上，电池仍能维持99%电量。最后是成本比锂电池低，且不用稀有元素，故厂方预计采用固态电池的TS Pro不会加价。话说回来，TS Pro动力输出延续Verge一贯的高性能，轮毂马达（Hubless Motor）马力137hp，扭力101.8kgm，0至96km/h加速只需3.5秒。

售价：29,900美元（约233,130港元）起

查询：按此

文：B1807

图：Verge、Donut Lab