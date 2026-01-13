Verge TS Pro首款固态电池电动电单车！10分钟即充300公里10万次充放循环 今年第1季量产
更新时间：12:00 2026-01-13 HKT
当各大车厂还为固态电池（Solid State Battery）不断努力，来自芬兰的Verge Motorcycles宣布旗下创科公司Donut Lab成功突破重重难关，开发出可应用于量产车的全固态电池，并率先于今年首季交付并安装到Verge主打电动电单车TS Pro上，正式将固态电池从实验室开往商业用途。
Verge TS Pro首款固态电池电动电单车10分钟充300公里
贵为首款应用固态电池的电动电单车，Verge表示TS Pro所用的固态电池能量密度达400Wh/kg，相比锂离子电池提升约30%至60%，标准版配备20.2kWh电池，续航力为
固态电池对比锂电池优势：
能量密度：400Wh/kg
充放循环寿命：10万次
稳定性：
安全性：固态电解质不易燃
成本：较锂电池低且不用稀有元素
除了能量密度大增，官方指固态电池比锂电池更大优势是安全及耐用，由于电解质为固态，不易燃或产生热失控反应；充放循环寿命达到10万次（锂电池约1,000次至2,000次）；极端温度如
售价：29,900美元（约233,130港元）起
查询：按此
文：B1807
图：Verge、Donut Lab
