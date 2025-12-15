Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新世代超跑丰田Toyota GR GT日本发表│全新V8混能引擎+铝合金车架 挑战平治AMG GT及保时捷911 GT3

更新时间：15:31 2025-12-15 HKT
发布时间：15:31 2025-12-15 HKT

丰田(Toyota)本月初在日本发表3款全新超级跑车，包括汽油引擎GR GT街车、GR GT3赛车，以及纯电动凌志Lexus LFA Concept，车厂荣誉会长丰田章男表示，三款车均是集团倾力制作、真正能挤身世界最顶级汽车舞台的代表作。不过三者仍在努力研发中，最快2027年开售。    文：DP   图：Toyota

丰田Toyota GR GT/GT3日本发表│以赛车为开发目标 全新V8引擎+铝合金车架

丰田章男在发布会上以「屈辱」两字为中心，他指出20年前在德国纽在灵赛道参战，被欧洲车超越时感到的无力感；以及14年前凌志被批评为很沈闷汽车时的羞愤，一切令他立志要决心改革，以及推出拥有真正驾驶乐趣的车款，例如过去几年品牌推出的GR系列如GR Supra、GR86、GR Yaris及GR Corolla。今次三款最新型号超跑丰田GR GT/GT3及凌志Lexus LFA Concept，被誉为是丰田针对「沉闷汽车」评价的最强反击。丰田章男强调自己虽然快到70岁，但仍会坚守发展出更好玩的汽油引擎新车到最后一刻，同时赋予新世代电动车一个驾驶乐趣灵魂。
    丰田首席品牌营运官Simon Humphries表示，GR GT针对赛车(GT3组别)而开发的全新车系，有别于过往用街车改造成赛车的传统。新车应用全新4公升双Turbo引擎(Hot-vee格式)、全新设计铝合金车架(前置引擎后驱)，还有一台湿式离合器8速自动波箱，以及一组混能系统(锂电及马达位于车尾)。传动格局跟平治AMG GT十分相似，不过多了马达混能系统(内置于波箱)，据讲可输出最少650ps马力和850Nm扭力，不过其他数据则未有公布。GR GT3赛车版则删减混能系统，波箱也改为赛车专用序列式规格
    GR GT会否像上代凌志LFA一样是限量产品和车价高昂？Simon Humphries向大家派发定心丸，他说丰田章男并不满意上代LFA的限量销售策略(太少人感受到车子的热情)，所以今次GR GT不会是限量型号，虽然现阶段未有任何售价资料，不过他说同级对手如平治AMG GT或保时捷911 GT3的车价会是一个很好参考指标。至于同场现身的新一代凌志LFA Concept(与GR GT共同底盘)，暂时仍在概念阶段，目标是注入驾驶乐趣和重新定义纯电跑车咆哮声响！

