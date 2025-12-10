Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

CaDA Mercedes-AMG GT3 1:8模型车｜5,446件积木精细还原机械细节 仿真千斤顶气泵唧起车身

汽车
更新时间：12:00 2025-12-10 HKT
发布时间：12:00 2025-12-10 HKT

内地玩具品牌咔搭（CaDA）近年推出的模型车，细节位越来越丰富，还不时加入一些独特功能，如Master系列1:8比例新作Mercedes-AMG GT3，不但引擎可拆出来单独展示，配合内置仿真气动千斤顶，可利用气泵唧起车身，模拟换胎等场景，相信会是不少赛车迷今个圣诞最想收到的礼物。

CaDA Mercedes-AMG GT3 1:8模型车内置千斤顶唧起车身

这台1:8比例的Mercedes-AMG GT3，是参照2020年版来打造，整架模型车由多达5,446件积木砌成，外观上精细复刻真车的原貌，如车头霸气鬼面罩、气流侧板、大型扰流器、巨型尾翼及米芝莲光头胎等，车厢内饰同样精彩，既有防滚架，控制台做得维妙维肖，脚踏及軚盘统统可以调校。

为重现战车的动力系统，CaDA复刻原车的6.3升V8自然吸气引擎，模型内部具备可运作的活塞，让车迷清楚观察机械的运作原理，由于引擎采用模组设计，可独立拆出来摆放在吊架展示。变速箱方面，同样依足原车的6速赛车变速箱设计，并可从尾部看到6个档位、N及R的转波过程。

说到这架模型车的最大特色，就是车身内置了气压升降系统，透过附送的气泵配件，可以气压唧起4支仿真千斤顶，令车身升起，模拟进入维修站的情景，你可以为更换轮胎过程计时，看看有没有资格成为车队一员？

售价：$2,950

查询：

 

文：B1807

图：CaDA

 

