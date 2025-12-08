全新开篷超跑电动车 玛莎拉蒂Maserati GranCabrio Folgore香港首试│市场独有纯电开篷4座4驱 761匹350万元抵玩？

意大利玛莎拉蒂(Maserati)全新GranCabrio Folgore首辆抵港，它是市场上暂时独一无二的纯电动、开篷、4座、4驱超级跑车，输出761ps马力和1,350Nm扭力，0至100km/h加速2.8秒，实际加速和操控表现直逼Hypercar水平，标准车价HK$3,488,000起，示范车加上15项配件连税落地价超过390万元。试车影片连结：https://youtu.be/NVXQdLAMzkY 文、图：DP

玛莎拉蒂Maserati GranCabrio Folgore开篷超跑首试│独特T形电池800V平台 重心特低

全新Maserati GranCabrio/GranTurismo Folgore，是品牌继Grecale Folgore(SUV)之后，第二款在港发售的纯电动车系列，不过厂方把全套特别研发的800V电驱平台，包括T形锂电池(92.5kWh)及(前一后二)三马达四驱系统，结合于GranCabrio/GranTurismo全新底盘(汽油及纯电共用)身上。厂方指T形电池最大优点是乘客不用坐在电池之上(像大部份电动车)，所以车子的重心及旋转轴心位置更低和更集中，换来更佳转弯操控表现。另外是(前一后二)三马达四驱系统，两个后轮分别由两个独立马达驱动，左右之间没有任何机械连接，系统可因应路况输出不同扭力，营造出Torque Vectoring主动偏航效果，令车子更能灵活过弯。

开篷版GranCabrio Folgore是市场上暂时唯一纯电动、开篷、4座、4驱超级跑车，搭载92.5kWh锂电，三个马达合共输出761ps马力(弹射模式829ps)和1,350Nm扭力，0至100km/h加速2.8秒，WLTP续航力450km，可支援270kW DC快速充电。车身尺码4,966 x 1,957 x 1,365mm，轴距2,929mm，体积虽然庞大，但车重「只有」2,340kg(2.34吨)，虽然比汽油版重约80kg，不过仍比绝大部份电动车都要轻巧，因为全车有65%是用铝合金制造。全电动软篷顶，开或关约14秒至18秒完成。试车影片连结：https://youtu.be/NVXQdLAMzkY

玛莎拉蒂Maserati GranCabrio Folgore开篷超跑首试│加速和操控表现直逼Hypercar水平

全新Maserati GranCabrio Folgore车厢表板格式跟同厂Grecale大致相同，中控台分开上、下两组触屏，分别控制不同系统，中间有一排波档按掣。电控真皮座椅质感名贵，整体气氛豪华高级，最欣赏是后座有足够脚位空间容纳两名成人。测试车额外添置了15项附加设备，包括透气皮椅、多功能軚盘连驾驶模式掣、导航及娱乐蓝牙系统、19喇叭Sonus Faber音响、科技辅助套餐(HUD投射表板、手机无线充电板、360度镜头)、舒适套餐(车厢挡风板、冷暖通风前座、Alcantara车顶包装)及ADAS主动安全辅助系统套餐，还有特别车漆、轮圈(前20吋、后21吋)及Dark Copper颜色煞车钳等，落地价超过390万元，相比原价贵了近50万元(包括配件附加的130%首次登记税项)。

GranCabrio Folgore加速爆炸力非常惊人(Sport或Corsa模式)，受惠四驱及后轴左右马达可输出不同动扭力，转向扭軚入弯反应超级敏捷，操控灵活如掀背小跑车，四个轮胎的抓地力强得不可思义，实在从没有想过一辆四座开篷大跑车，可有像Hypercar极级超跑的加速快感和攻弯极限能力，美中不足只是軚盘路面回馈感未够强烈，而且整体声效始终不及汽油V8引擎版本那么澎湃激情(虽然工程师已加入特别声音)。350万买辆电动车好像昂贵，不过作为市场独有的四座开篷超跑，加上刺激惊喜驾驶体验，那种奢华感受及享受确实与众不同。详细实地试车过程可到《驾驶舱》频道收看影片，连结在此：https://youtu.be/NVXQdLAMzkY