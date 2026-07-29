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旺角建兴大厦血案内情曝光 男游客嫖妓 为肉金争拗 遭跨性别凤姐刺颈

突发
更新时间：09:45 2026-07-29 HKT
发布时间：09:45 2026-07-29 HKT

旺角凤楼林立的建兴大厦今(29日)凌晨发生割颈伤人血案内情曝光！35岁姓陈内地男游客来港旅游，今凌晨到建兴大厦光顾一楼一性服，其间到上址一单位叩门，一名相信是跨性别人士接待，两人却因肉金问题发生激烈争执，跨性别凤姐怒不可遏，拿起利器刺伤陈男颈部，陈男血流如注，负伤下楼逃走求助，途人见状报案，陈男清醒送院救治，惟警员到场搜索，未见跨性别凤姐踪影。旺角警区重案组接手跟进，暂未有人被捕。

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消息称，受害人陈男持中国护照，右颈有3厘米刺伤。被通缉的男子，年约20至25岁，长发，犯案时身穿白裙。陈男是中国游客，案发时他到旺角亚皆老街52号建兴大厦光顾一楼一的性服务。陈男到达上址的4或5楼的其中一个单位门外叩门，并由相信是跨性别的凤姐应门。

两人却因肉金问题发生争执，「凤姐」感到不满，突然用不明利器刺向陈男颈部。陈男当场淌血，立即下楼逃离大厦，而「凤姐」亦没有追赶受害人。途人报案求助，陈男被送到伊利沙伯医院接受治疗。事后警方于案发现场一带搜索，未有发现。警方其后在大厦内截获3名泰国籍女子带署协助调查，案件列作「伤人」跟进。

 

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