反外围赌博│警方捣破马场外围集团拘7男 揭跑马地看台用手机公然赌「走地马」

警方在过去两周展开「雷霆2026」暨「智鼓」反三合会行动取得重大进展，港岛总区反三合会行动组在接获香港赛马会举报后展开深入调查，成功于跑马地马场内瓦解一个活跃多时的非法外围赛马投注团伙，共拘捕7名男子。该团伙涉嫌自2025年起，长期公然在马场看台利用手机投注外围「走地马」，仅被捕当日首5场赛事的投注额已高达逾10万港元。行动中亦捣破一个由黑帮操控位于北角民居的百家乐赌档，每个月营业额逾40万港元。

港岛总区反三合会行动组总督察卢健邦讲述案情时表示，为响应粤港澳三地联合打黑「雷霆2026」行动，港岛总区刑事总部联同港岛各警区人员，于7月7日至20日进行代号为「智鼓」的行动，以打击区内涉及黄、赌、毒等的非法活动及堵截三合会收入来源。行动中，人员共拘捕78人，捣破4个赌档，包括两个百家乐档及两个钓鱼机档，搜查10个涉及非法卖淫的单位，亦捡取市值超过50万港元的毒品。

行动中拘捕78人分别为42男36女，年龄介乎16至68岁，部分人士有三合会背景，涉及「经营非法赌博场所」、「在非法赌博场所内赌博」、「便利收受赌注」、「向收赌注者投注」、「贩运危险药物」、「自称三合会成员」、「伤人」、「刑事恐吓」、「违反逗留条件」、「藏有攻击性武器」及「洗黑钱」等罪行被捕。

今次行动中，警方瓦解一个在马场内投注外围赛马的犯罪团伙。今年较早时间，警方接到香港赛马会举报，指怀疑有人趁赛马日在跑马地马场内，透过非法赌博网站投注外围赛马。警方展开调查后，迅速锁定该团伙成员。在7月8日赛马日，港岛总区反三合会行动组人员采取行动，于跑马地马场内，以「便利收受赌注」及「向收赌注者投注」罪，拘捕一名本地男子及六名持双程证内地男子。他们分别报称为商人、工人、保安及无业等，没有黑社会背景。

调查发现该团伙自2025年起，长期在赛马日预约比较偏僻的公众看台位置，公然在马场内进行非法赌博，用手机投注外围网站的「走地马」。初步发现该团伙于被捕当日头五场赛马的投注超过十万港元，而该团伙有关的非法赌博活动实际涉及的金额，以及他们是否有集团操控，仍在调查中。七名被捕人暂准保释候查。

此外，行动中警方亦捣破其中一个由三合会操控的百家乐赌档，位于北角住宅区一个地面单位，这个千多呎单位设有麻雀区及房间内百家乐区，俨如一个小型赌场。而为吸引附所居民到来赌博，赌档更提供三餐膳食及免费茶水。初步调查显示有关赌档每月收入超过四十万港元。

警方强调，以任何型式参与非法赌博活动属刑事罪行，虽然今年马季及世界杯刚刚完结，但警方会继续以多机构协作的方式，打击一切与非法赌博有关的罪行。

根据香港法例第148章《赌博条例》，任何人经营非法赌博场所或收受赌注，一经定罪，最高可被判罚款港币500 万元及监禁7年；而在非法场所内赌博或向收受赌注者投注，最高亦可被判罚款港币5万元及监禁9个月。

另外，打击三合会活动一直以来都是警务处处长的首要行动项目之一，警方会继续以情报主导方式，全方位打击三合会活动及其收入来源，务求维护社会治安及市民安全。