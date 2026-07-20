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深水埗女子拒截查 挥舞折刀兼咬伤警员 涉藏攻击性武器等4罪被捕

突发
更新时间：07:49 2026-07-20 HKT
发布时间：07:49 2026-07-20 HKT

深水埗发生怀疑袭警事件。一名66岁女子昨晚（19日）在大南街一带接受截查期间，怀疑拒绝合作，更手持一把约9厘米长的折刀挥舞，并咬伤一名男警员。警方接报到场后拘捕涉案女子，她涉嫌「阻碍公职人员执行职务」、「藏有攻击性武器」、「袭击致造成身体伤害」及「未能出示身分证明文件」，现正被扣留调查。

案件发生于昨晚7时11分，大南街315号对开。一名男警员指，执行职务期间截查一名女子，惟对方拒绝配合，其间更取出一把长约9厘米的折刀挥舞，其后更咬伤其手部。

警员接报到场处理，涉案女子向在场人员表示颈部红肿及手指擦伤；而遇袭警员则手部受伤。两人均保持清醒，由救护车送往明爱医院治理。

警方经初步调查后，以涉嫌「阻碍公职人员执行职务」、「藏有攻击性武器」、「袭击致造成身体伤害」及「未能出示身分证明文件」，拘捕姓谢（66岁）女子，她现正被扣留调查。

案件交由警方进一步跟进，调查事件经过及涉案折刀是否涉及其他用途。

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