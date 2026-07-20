最佳刑事调查队系列｜3小时寻回名牌手袋 勇救婆婆300万积蓄 九龙城CID第6队神速破案

警务处早前举行2025年度「总区最佳刑事调查队」颁奖礼，弘扬警队人员的专业精神及团队合作。得奖团队九龙城警区刑事调查队第6队于2024年底侦破一宗盗窃案，事主不慎将价值逾4万元的名牌手袋遗留于的士后遭人盗去，团队接报后迅速调查并进行搜捕，最终凭著敏锐观察力拘捕疑犯，人赃并获，在短短3个多小时内成功为市民追回失物，充分展现警队「急市民所急」的专业精神。

记者：麦键泷

据了解，事主为朋友代购了一个价值超过4万元的名牌手袋，案发当日早上在红磡搭乘的士上班，打算下班后交予朋友，怎料不慎将手袋遗留于车内。事主回到公司后发现手袋遗失，立即联络的士公司寻找，惟司机检查后证实手袋已不翼而飞，于是事主决定报警求助。

案件交由九龙城警区刑事调查队第6队接手调查，人员一边为事主录取口供，一边联络的士公司调查行车记录仪影像。侦缉警员何炎祯忆述，行车记录仪片段零散，经反复拼凑及分析，锁定了一名前往启德、行迹可疑的乘客。惟当时启德一带正进行工程，地盘林立，要精准寻获疑犯有一定困难，调查人员从相关影像中抽丝剥茧，成功捕捉到疑犯下车后步入一个地盘，将个人物品放入储物笼的关键一刻。

九龙城警区刑事调查队第6队在案件调查和团队协作表现出色，获颁「总区最佳刑事调查队」奖状。

小队于下午3时许成功锁定疑犯去向，何炎祯意识到时间紧迫，因为地盘工人一般于傍晚时分便会陆续下班，若不及时行动，疑犯一旦离开地盘将彻底失去踪迹，小队马上部署行动，立即前往现场展开搜捕。

「刑侦工作除了讲求敏锐触觉，亦需要保持高度警觉性，谨慎留意身边发生的事。」当日带领搜捕行动的侦缉警长蔡锦华忆述，地盘人员纷纷声称不认得影像中的人物，正当调查一度陷入胶著，此时他目光扫过四周，赫然发现一名男子身穿与疑犯同款的奶白色短裤，正走进附近一个房间，他马上带领队员上前截查，最终在该房间内发现事主遗失的手袋及包装盒，人赃并获，疑犯最后被控盗窃罪成，「破案固然重要，但站在市民立场，能够寻回失物更是最圆满的结果，作为警察必然要秉持『急市民所急』的精神。」

由正式落案到破案，仅耗时约3个多小时，更成功起回失物，事后事主特别撰写感谢信向九龙城警区刑事调查队第6队人员致谢。小队主管侦缉督察谭钧铠赞扬有赖队员的高度警觉性、逻辑分析以及执行力，得以迅速破案。能够得到「总区最佳刑事调查队」的荣誉，对每一位默默付出的同事都是极大的肯定及鼓舞。

谭钧铠特别感谢队中资深警长「蔡哥」蔡锦华的付出。他表示，刑事侦查工作确实艰辛，经常需要连续工作十多小时，但蔡哥总是身先士卒，站在最前面，以身作则，并以丰富经验引领团队前行。在他的协助和带动下，小队上下凝聚无间，犹如一个温暖的大家庭。

服务警队长达42年的蔡锦华笑言，希望将自身经验传授给年轻同事，以及将刑侦工作锲而不舍的精神传承给他们，「我们团队没有严格的阶级之分，一家人齐心协力，当我们共同拼搏得出成果，得到市民的信任和肯定，便会感到非常满足。」

此外，去年初有一名长者误堕「假冒官员」骗案，幸获九龙城警区刑事调查队第6队人员帮助，成功保住毕生积蓄。事发于去年年初，一位婆婆神色慌张地走到九龙城警署报案。侦缉督察谭钧铠指出，婆婆不幸堕入典型的「假冒官员」骗案，骗徒声称其名下的电话卡涉嫌与「洗黑钱」不法活动有关，对方以证明清白为由不断套取婆婆的个人及银行户口资料，并在博取一定信任后传送不明连结，指示她在网页内输入银行户口号码及提款卡密码。婆婆不疑有诈，泄漏了部分银行户口资料，及后感到不妥于是报警。

由于婆婆在骗徒引导下已泄漏了部分密码资料，小队担心婆婆多个户口内合共超过300万元的积蓄，随时有被转走的风险。案发当日正值周末，加上婆婆无法准确讲出向骗徒提供了那些银行户口资料，而其家人亦无法即时在旁协助，为免令婆婆遭受损失，小队决定立即赶往婆婆的住所提供支援。

参与行动的侦缉警员麦聪文忆述，人员在屋内核对婆婆存放的多张提款卡及银行户口存折，随即协助婆婆逐一拨打服务热线，向银行职员核对帐户状况，并即时暂停相关户口，同时亦联络其儿子讲述事件，叮嘱对方尽快陪同母亲到银行办理密码重设手续。

在警方的及时介入下，事主没有蒙受任何损失，麦聪文随后持续跟进婆婆情况，直到确认其银行户口密码已重设后才放下心头大石，「骗徒的手段层出不穷，长者容易成为目标，希望市民多关心身边人及家中长者，别让骗徒有机可乘。」