国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作

国泰航空一班由香港前往伦敦的客机，上周六（4日）在东欧罗马尼亚上空一度与控制塔失去联络，北约派出战机升空警告。

匈牙利防长在社交网站贴文，指一架从香港去英国伦敦的空中巴士A350客机，上周六下午近两时飞到罗马尼亚上空时，与控制塔失去联络。事件触发北约快速反应警报，与罗马尼亚接壤的匈牙利，空军接报后派战机升空作目视警告。涉事客机随即联络控制塔，战机随后返回空军基地。

据了解，涉事的是国泰航班CX257，机上最多载有334人。客机当日准时抵达伦敦希斯罗机场。

匈牙利防长在社交网站贴文。

国泰：航班一直沿用经批准的航道运作 机上所有人安全无受影响

国泰航空回复《星岛头条》查询时表示，7月4日由香港前往伦敦希斯路的CX257航班，航机曾与途经的航空交通管制部门经历短暂通讯中断。有关当局按照国际公认处理程序，作出拦截程序安排。航机的通讯其时亦恢复正常，并继续按原定计划前往目的地。该航班一直沿用经批准的航道运作，而期间航机或所有机上人员的安全均没有受到任何影响。机组人员当时立即通报有关事件，而目前有关调查仍在进行中。

北约派出战机升空警告。